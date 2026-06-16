La calle Aquilino Iglesia Alvariño en Vilagarcía se someterá a obras de accesibilidad con 135.000 euros

La Diputación de Pontevedra aprobará en su junta de gobierno de este viernes una aportación de 135.000 euros para la mejora de la accesibilidad en la calle Aquilino Iglesia Alvariño, en Vilagarcía de Arousa. La inversión forma parte del plan Máis Provincia, y fue escogida por el Concello.

El diputado provincial Javier Tourís visitó este martes esta calle del barrio de Os Duráns, junto a varios representantes del gobierno municipal, entre ellos la edil de Urbanismo, Paola María.

De este modo, el Concello ya puede ponerse a trabajar en la elaboración de los pliegos para sacar a licitación el proyecto de la segunda fase del proyecto de mejora de la accesibilidad de esta calle. La actuación permitirá continuar la humanización iniciada hace un par de años.

Para esto, se ensanchará la vía mediante el retranqueo del muro de la finca situada frente al parque infantil. De este modo, se mantendrá la misma línea que la alcanzada en el primer tramo de la calle, cuya estética se mantendrá en esta nueva obra, creando una vía de plataforma única.

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El proyecto redactado por Lucía Araújo prevé la renovación de las redes de saneamiento para adaptarlas a las necesidades de un barrio que ha crecido mucho en las últimas décadas. Además, se instalarán las canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, se mejorará la iluminación pública con tecnología led, y se colocarán bancos.