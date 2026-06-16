Cacabelos: «Este PP me recuerda al que obligó a 4.000 vecinos a manifestarse»

En O Grove resuenan los ecos del pleno extraordinario en el que se aprobó la ordenanza de autocaravanas y se dio enésima aprobación provisional al PXOM, con la esperanza de que sea la última y pronto se conceda desde la Xunta su aprobación definitiva.

Este último asunto, a pesar de haber sido tratado hasta la saciedad en las últimas décadas, sigue agitando la vida política, sobre todo debido a las cambiantes posturas de algunos grupos.

Eso fue, precisamente, lo que recriminó el alcalde, José Cacabelos, al PP, que decidió abstenerse en la votación del PXOM después de haberlo apoyado en otras ocasiones.

Esto llevó al regidor a emplearse a fondo contra los conservadores, aunque sin cargar demasiado las tintas contra su portavoz, Carolina Otero, y los otros munícipes populares, ya que son unos recién llegados a la Corporación y/o les falta mucho rodaje político, como quedó patente también en el pleno con la edil del BNG.

«Este PP me recuerda mucho al de otros tiempos; aquel que con su proceder y un PXOM que nadie quería lo único que consiguió fue movilizar a 4.000 vecinos que salieron a la calle para frenarlo», sostiene el alcalde, convencido de que el documento urbanístico ahora impulsado no tiene nada que ver con aquello».

Y, por cierto, «el propio PP votó a favor de nuestro PXOM dos días antes de las elecciones municipales de 2023», recordó Cacabelos, quien en el pleno achacó la abstención de los conservadores a la «bipolaridad política del este partido» y reconoció que, de no ser por «la coherencia de Esquerda Unida», tanto PP como BNG habrían hecho que el PXOM tuviera que seguir dormido en un cajón.

Remitiéndose a lo dicho en el pleno, Cacabelos sostiene que «hay políticos que queremos liderar, tirar para adelante y cambiar las cosas, mientras que otros prefieren permanecer de brazos cruzados».

De ahí que aleccione a los nuevos ediles del PP diciéndoles que «estamos aquí para tomar decisiones políticas, y en el caso del PXOM los vecinos piden a gritos que se apruebe».

Máxime cuando «está expuesto permanentemente en la web, para que cualquiera pueda consultarlo, y además cumplimos con todos los trámites y está avalado jurídicamente».

En definitiva, que «el PXOM es el documento político más importante de un Concello, y si no venimos a política para aprobar esto no tiene sentido estar aquí», recrimina al PP.

Los concejales del PP y Esquerda Unida. / Iñaki Abella

Desde un punto de vista más práctico, Cacabelos insiste en que «los vecinos quieren este documento, que como siempre digo, es un documento vivo y, por tanto, sujeto a todas las modificaciones que puedan surgir en el futuro; puede no ser el mejor documento urbanístico del mundo, pero es el documento más necesario de este Concello a día de hoy».

Los populares se revuelven

Es por estos planteamientos que el PP se queja de que Cacabelos «intenta defender el PXOM atacando a la oposición en vez de mejorar el documento y escuchar a los vecinos con una nueva información pública», lo cual sería tanto como seguir posponiendo el documento y repetir las exposiciones del mismo que se hicieron ya.

Miembros del Gobierno, PP y EU. / Iñaki Abella

Los populares también reprochan al alcalde que no aprobara el documento en el anterior mandato, cuando tenía mayoría absoluta, vuelven a repetir que «estamos ante un plan con falta de suelo empresarial y en el que se produjeron modificaciones, a pesar de lo cual se niega a una nueva exposición pública alegando que el documento está colgado en la web».

Asimismo, el PP trata de justificar su abstención diciendo que «eso no es votar en contra». Aunque habría sido lo mismo si Esquerda Unida no hubiera arropado el documento, ya que, cabe insistir, se necesitaba de mayoría absoluta.

Puesto a replicar, los conservadores creen acusarlos de «bipolaridad política» es «un comentario de mal gusto que está totalmente fuera de lugar». Y además creen «exageradas y sobreactuadas» las críticas de Cacabelos, las cuales achaca a «su desesperación por la mala gestión de este mandato» y a que «conoce las dudas y el malestar de los vecinos respecto al PXOM».