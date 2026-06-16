Arousa adopta medidas para evitar el caos viario en las playas

Aparcar en las proximidades de algunas playas en la comarca de O Salnés es una auténtica odisea en verano, con coches dejados prácticamente al azar y sin ningún tipo de control, llegando a molestar la circulación fluida en muchas carreteras. Es por ello que varios municipios han puesto en marcha iniciativas tendentes a frenar este tipo de situaciones y regular de forma correcta tanto el estacionamiento como el paso de vehículos.

A Illa, que ya lleva muchos años limitando el estacionamiento en la zona de O Carreirón, ha apostado por implantar un sistema de zona azul en otra de las playas emblemáticas del municipio, la de Area da Secada, un medio que entraba en funcionamiento esta misma mañana para regular un espacio que se había convertido en una auténtica locura. Esa situación es a la que se aferra Luis Arosa, alcalde de A Illa, para defender este proyecto. Esa zona azul cuenta con tres parquímetros instalados, pero los usuarios podrán acceder directamente a través de una web, que les permitirá abonar la tarifa y, sobre todo, comunicar a los agentes de la Policía Local que el vehículo cumple la ordenanza y no debe ser multado.

La zona fue pintada el pasado fin de semana, provocando las quejas de usuarios de la playa. / Iñaki Abella

En esos dos sistemas se deberá introducir la matrícula del vehículo y calcular el tiempo a fin de aplicar la tarifa adecuada, que va desde 0,50 euros por una hora hasta 4,5 para todo el día. La tarifa estará activa entre las 10.00 y las 20.00 horas y el estacionamiento será controlado por los seis agentes de la Policía local de A Illa (tres se incorporaron al servicio ayer) que utilizarán un aplicativo para identificar si el vehículo ha abonado la tarifa. De esta tarifa estarán exentos los vehículos empadronados en A Illa, las motos y los vehículos de personas con movilidad reducida. En total, serán 300 el número de plazas de estacionamiento desde donde comienza la línea azul hasta el campo de A Bouza, donde finaliza. Se prohíbe la pernocta, uno de los grandes problemas que existía en la zona de Area da Secada en años anteriores debido a la presencia de autocaravanas.

Estas primeras jornadas el servicio estará en fase de pruebas para ver como funciona y adaptarse tanto los visitantes como la administración. El alcalde, Luis Arosa, reconoce que en las inmediaciones de la playa de Area da Secada «había muchos problemas de estacionamiento, con coches encima de cortafuegos o dificultando el paso de vehículos de emergencias. Ese es el motivo por el que queremos intentar ordenar esta zona e instalado una tasa asequible para los que nos visiten porque no podemos cargarle a los 4.800 vecinos de A Illa los incrementos que experimentan servicios como la basura durante el verano». En la ordenanza también se han fijado las sanciones, que será de 30 euros, con una reducción del 50% si pagas en cualquiera de los tres parquímetros antes de 24 horas.

La zona azul estará implantada hasta el 15 de septiembre, afectando a los vehículos que estacione en el margen derecho del vial, ya que en el izquierdo está prohibido hacerlo al existir una línea amarilla. Todo se controlará con los lectores de matrícula que se encuentran tanto al inicio del vial de Area da Secada como al final y se informará a los visitantes en establecimientos hosteleros mediante panfletos que se están redactando, y en la oficina de turismo.

Luis Arosa, alcalde de A Illa, explica el funcionamiento de los parquímetros. / Iñaki Abella

Mientras el Concello considera que la medida va a ayudar a mejorar la situación, los negocios que se encuentran en la zona de Area da Secada (tres chiringuitos y otro de pedaletas) miran la implantación de esta zona azul con un importante recelo, ya que temen que puedan salir perjudicados. Uno de los propietarios de este negocio explica que «ya nos ha provocado el primer contratiempo el pasado sábado, cuando se estuvo pintando y se obligaba a los bañistas que acudían a Area da Secada a venir andando un sábado, uno de los días de más trabajo para nosotros, y en una jornada de intenso calor», pero esa circunstancia, que podría ser anecdótica, se une a lo que consideran un elevado coste del estacionamiento, coste que no tienen otras playas y que temen que «acabe provocando que la gente deje de acudir a Area da Secada y provocando el cierre de nuestros negocios, de los que viven cuatro familias, además de los trabajadores». También censuran que la zona azul también afecte al estacionamiento de tierra que se encuentra en las inmediaciones del campo de fútbol de A Bouza, donde no se ha marcado ninguna plaza.

Además de A Illa, otro municipio como O Grove también ha puesto en marcha iniciativas para reducir los problemas que genera el tráfico en los accesos a las playas. Así, en el municipio ya existen determinados viales de dirección única y con limitación de estacionamientos, a lo que se suma ahora la nueva ordenanza en la que se penaliza a las autocaravanas.

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En Vilanova, en la zona de O Terrón , llegaron a poner en marcha también restricciones de tráfico polémicas en su día, pero la cesión de un par de parcelas para la creación de parkings disuasorios acabó con esas circunstancias y permitió reabrir los viales con dirección en ambos sentidos, a excepción de un pequeño tramo, de cuatro metros de ancho, en el que resulta imposible mantener el doble sentido de circulación. Por último, en Vilagarcía no existen restricciones de este tipo en los accesos a las diferentes playas.