Más de 9.000 firmas por una reclamar una asistencia vital

La Anpa del Centro de Educación Especial de Vilagarcía trasladó este martes al registro del Concello una reivindicación que ya cuenta con un fuerte respaldo social. El colectivo de familias hizo entrega de las 9.453 firmas recogidas en apoyo a la creación de un centro de día y una residencia en Vilagarcía para personas con dependencia, una demanda que consideran urgente ante la falta de recursos públicos suficientes para atender a quienes finalizan su etapa educativa.

La presidenta de la Anpa, Conchi Ventoso, destacó el «impresionante apoyo» recibido en apenas dos meses de campaña. La recogida de firmas comenzó coincidiendo con la celebración del Solifest en O Piñeiriño, el pasado mes de abril, y desde entonces fue sumando adhesiones hasta superar ampliamente la barrera de las nueve mil. Una cifra que, según el colectivo, todavía podría crecer en los próximos días con la incorporación de nuevos apoyos.

La petición pretende remover la conciencia social y política sobre una realidad que las familias definen como una situación de desamparo. El problema aparece cuando los alumnos del centro, con sede en Marxión, cumplen 21 años. A esa edad se ven obligados a finalizar su apoyo diario en el ámbito educativo y se enfrentan a la dificultad de encontrar una plaza pública en un centro de día. Para muchas familias, esa búsqueda se convierte en una «misión imposible».

La ausencia de recursos específicos en el entorno obliga a estas personas a permanecer en sus casas, bajo el cuidado de sus familias y sin acceso regular a espacios de socialización, terapias y apoyos profesionales imprescindibles para su bienestar. La Anpa insiste en que no se trata solo de una cuestión asistencial, sino de dignidad, derechos y calidad de vida.

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Conchi Ventoso dejó claro que la entrega de firmas no supone el final de la movilización. «Esta es una lucha que continúa. No nos vamos a rendir porque todavía queda mucho que hacer y cada vez son más las personas y las familias con necesidades asistenciales que se ven privadas de ello», señaló. El colectivo espera ahora que el respaldo ciudadano sirva para impulsar una respuesta institucional.