«360 curvas» revive en gran pantalla la lucha rural lucense

El Salón García acoge mañana, miércoles 17 de junio, a las 20:30 horas, la proyección de «360 curvas», documental gallego de 2025 dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva. El filme recupera As Movidas, las protestas vecinales de A Fonsagrada en 1991 y 1992 contra la pérdida de servicios públicos. La entrada será gratuita para socios y de 2,5 euros para el resto del público.