Cine
«360 curvas» revive en gran pantalla la lucha rural lucense
El documental se proyecta mañana en el Salón García dentro de la colaboración con la Filmoteca de Galicia
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Vilagarcía
El Salón García acoge mañana, miércoles 17 de junio, a las 20:30 horas, la proyección de «360 curvas», documental gallego de 2025 dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva. El filme recupera As Movidas, las protestas vecinales de A Fonsagrada en 1991 y 1992 contra la pérdida de servicios públicos. La entrada será gratuita para socios y de 2,5 euros para el resto del público.
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