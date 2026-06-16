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«360 curvas» revive en gran pantalla la lucha rural lucense

El documental se proyecta mañana en el Salón García dentro de la colaboración con la Filmoteca de Galicia

Una proyección en el Salón García.

Una proyección en el Salón García. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

El Salón García acoge mañana, miércoles 17 de junio, a las 20:30 horas, la proyección de «360 curvas», documental gallego de 2025 dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva. El filme recupera As Movidas, las protestas vecinales de A Fonsagrada en 1991 y 1992 contra la pérdida de servicios públicos. La entrada será gratuita para socios y de 2,5 euros para el resto del público.

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