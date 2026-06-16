Promoción
Más de 10.000 trípticos para impulsar el comercio de A Illa
Se repartirán entre los clientes para ayudar a identificar todo el tejido comercial del municipio
Diputación de Pontevedra y Asociación de Empresarios de A illa (AEI) presentaron esta mañana una colaboración consistente en la impresión de 10.000 trípticos informativos n los que se dá cuenta de todo el tejido comercial que existe en el municipio.
En los trípticos, que se repartirán entre los clientes, se recoge la localización de los comercios asociados a la AEI, así como los puntos de interés del municipio. Además, en ellos se señalizan las zonas de circulación restringida a los visitantes, a fin de ayudar a que puedan identificar cuales son aquellas calles por las que no deben circular y que están incluidas en la zona residencial.
En el acto de presentación del tríptico isleño participaron representantes del comercio local y el diputado provincial Javier Tourís, que ensalzó iniciativas como esta para dar a conocer el comercio de proximidad entre los potenciales clientes.
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