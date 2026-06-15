Vilagarcía inicia la peatonalización de Vicente Risco con una inversión de 365.000 euros

Las obras de humanización en la calle Vicente Risco, en el entorno de la iglesia de Santa Eulalia, en el centro de Vilagarcía, ya han empezado. Se cumplen así los plazos anunciados previamente, después de que en mayo se hiciese el levantamiento topográfico.

Con una inversión de 365.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, los trabajos permitirán completar la peatonalización de la céntrica plaza de España y "continuar ganando espacios públicos en un centro urbano pensado para las personas", señalan desde Ravella en un comunicado.

Este proyecto forma parte del acuerdo alcanzado por el gobierno local con el grupo municipal del BNG para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025, "y se enmarca en el modelo de ciudad que promueve el gobierno de Alberto Varela, basado en dar prioridad al peatón y en recuperar espacios públicos accesibles para el uso y disfrute de la ciudadanía".

La actuación a desarrollar irá acorde con la estética de las calles anteriormente peatonalizadas en el entorno, como Arcebispo Andrade y Covadonga, mediante vías de plataforma única con prioridad peatonal, que se pavimentarán con losas de piedra. En Vicente Risco se creará una franja verde por el lateral de los edificios de más altura (los modernos) y se dejará un corredor libre por el margen de las casas antiguas. "Esto permitirá mejorar su visibilidad y ponerlas en valor", aduce el Concello.

Por último, se habilitará una zona de encuentro para los vecinos colocando bancos, luminarias y árboles. Al lateral de la Plaza de España se le dará el mismo tratamiento: vía de plataforma única con solado de piedra. Y, además, se realizarán mejoras en la zona verde de la plaza de España, arreglando los problemas de estanqueidad de la fuente central, cambiando las balizas de iluminación y retocando los bancos.

"Como es costumbre en los proyectos que promueve el gobierno local, el proyecto redactado por Iago Fernández Puentes incluye la revisión y mejora de las canalizaciones de los servicios de saneamiento y de pluviales, así como el soterrado de los tendidos para electricidad y telecomunicaciones", prosigue la administración local.

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Con el objetivo de informar sobre las actuaciones a realizar, durante la mañana del lunes se envió al vecindario de las calles afectadas una carta del alcalde dando cuenta del proyecto y de los plazos de las obras.