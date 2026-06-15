Vilagarcía inicia una campaña contra los enseres abandonados en la calle

Una estampa tristemente habitual en muchas zonas de Vilagarcía es encontrar colchones viejos, muebles rotos o electrodomésticos usados abandonados junto a los contenedores de la basura. Hay personas que dejan ese tipo de desperdicios tirados en la calle, sin avisar ni al Concello ni a la empresa de recogida, para desesperación de los demás vecinos.

Para acabar con esa práctica incívica, el Ayuntamiento y Urbaser, que es la empresa de recogida de la basura en Vilagarcía, han puesto en marcha una campaña informativa consistente en la colocación de unos grandes paneles en zonas donde, habitualmente, se han acumulado este tipo de residuos.

Se trata de una iniciativa que apela a la ciudadanía con el mensaje: «Para todo lo que ves aquí tirado, hay un espacio en el Punto Limpio». Los paneles se colocaron la semana pasada y desde entonces, al menos en lugares como Rodrigo de Mendoza, no se han detectado nuevos depósitos indebidos de voluminosos.

Los vecinos disponen de dos opciones: o bien subir ellos mismos los residuos al punto limpio de Pinar do Rei; o bien llamar al teléfono que se especifica en los paneles y esperar a que sean las brigadas de Urbaser las que pasen por la zona donde vive el vecino para recogerlos.

Panel instalado en Rodrigo de Mendoza. / FdV

Además de la llamada de atención que se hace en los paneles, estos incluyen un código QR mediante el que ampliar la información sobre horarios y contacto de las instalaciones de Pinar do Rei. Además, en ellos se recuerda que no se deben dejar en la calle voluminosos sin haber avisado previamente al servicio para que pueda pasar a recogerlos.

Para hacerlo, se indica también el número de teléfono de Urbaser al que deben dirigirse (986 501 617).

La concejala responsable del área, Tania García, pide la máxima colaboración de la ciudadanía, tanto en lo que se refiere a seguir las normas que garantizan el correcto funcionamiento del servicio de recogida, como en el respeto a la misma campaña, ya que el panel instalado el domingo en O Piñeiriño desapareció a los pocos días.

El objetivo es recordar a los ciudadanos que pueden subir los residuos a Pinar do Rei o llamar por teléfono a Urbaser para que pase una brigada a recogerlos

«Si queremos presumir de ciudad y que esta presente su mejor imagen, tenemos que colaborar. Estamos poniendo todos los recursos a disposición del vecindario para que así sea. Lo que necesitamos ahora para conseguirlo es que todo el mundo los use como es debido, porque la mala praxis de unos pocos estropea todas las buenas prácticas de los demás, y perjudica gravemente la imagen de la ciudad», apuntó la concejala en su momento.

Tania García pedía también a los vecinos que diesen parte al Ayuntamiento de cualquier actitud incívica que detecten.

Escoba de oro

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y Tania García visitaron este lunes a mediodía las instalaciones de Urbaser en Trabanca Badiña con el objetivo de hacer partícipe al personal de Urbaser de la «Escoba de Oro» que el Ayuntamiento acaba de recibir en reconocimiento a los avances realizados por el municipio en materia de limpieza urbana, gestión de residuos e innovación.

Los responsables locales agradecieron el compromiso y la implicación de los trabajadores y trabajadoras de la concesionaria, «sin los cuales no sería posible haber alcanzado un premio que, además de dar prestigio a nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, reconoce vuestro esfuerzo y dedicación», les comentó el regidor.

Varela y García felicitaron a todo el personal de Urbaser por la obtención de una distinción «que es mérito vuestro y de la ciudadanía, sin cuya colaboración no tendrían éxito las iniciativas que vamos poniendo en marcha, por muy buenas que sean».

El galardón es de carácter internacional y lo concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus), poniendo en valor el proyecto global que está desarrollando Vilagarcía para mejorar el estado de limpieza de la ciudad y tratar los residuos de manera sostenible, pero en concreto se concedió por la puesta en marcha del contenedor marrón y por la campaña informativa de los Comelixos, que conciencian sobre la correcta separación de los residuos.

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El alcalde y la concejala se trasladaron el pasado miércoles a Madrid para recoger el galardón en un acto celebrado en el Ifema.