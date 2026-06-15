Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo EE. UU e IránCeltaSentencia bancoNaval ChinaAbandono fincasIncendios en GaliciaForo Educación 2026
instagramlinkedin

Mobilidad

Vallas en Carril fuerzan a los peatones a bajar a la carretera

Los afectados sostienen que las obras que obligaron a poner el cierre ya terminaron hace semanas

Un operario baja a la calzada para esquivar el vallado en Carril.

Un operario baja a la calzada para esquivar el vallado en Carril. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Vilagarcía

Vecinos del entorno de la avenida Rosalía de Castro y de Trabanca Sardiñeira, en Vilagarcía, han mostrado su malestar por unas vallas situadas en el cruce la avenida de Nosa Señora dos Anxos, que obligan a los peatones a bajar a la carretera.

Se trata de unas vallas colocadas en su día por el desprendimiento de elementos de la fachada de un edificio situado en esa intersección de Rosalía de Castro con el principal acceso a Trabanca Sardiñeira.

Sin embargo, los vecinos sostienen que las obras terminaron ya hace varias semanas, por lo que no se explican que nadie haya retirado todavía el aparatoso vallado, algunas de cuyas piezas están ancladas a la acera.

Noticias relacionadas

Los afectados están muy preocupados, porque se ven obligados a bajar a la carretera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents