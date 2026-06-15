Mobilidad
Vallas en Carril fuerzan a los peatones a bajar a la carretera
Los afectados sostienen que las obras que obligaron a poner el cierre ya terminaron hace semanas
Vecinos del entorno de la avenida Rosalía de Castro y de Trabanca Sardiñeira, en Vilagarcía, han mostrado su malestar por unas vallas situadas en el cruce la avenida de Nosa Señora dos Anxos, que obligan a los peatones a bajar a la carretera.
Se trata de unas vallas colocadas en su día por el desprendimiento de elementos de la fachada de un edificio situado en esa intersección de Rosalía de Castro con el principal acceso a Trabanca Sardiñeira.
Sin embargo, los vecinos sostienen que las obras terminaron ya hace varias semanas, por lo que no se explican que nadie haya retirado todavía el aparatoso vallado, algunas de cuyas piezas están ancladas a la acera.
Los afectados están muy preocupados, porque se ven obligados a bajar a la carretera.
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