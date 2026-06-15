Rubiáns, Cotarelo y la EOI ganan los Premios Igualdade na Escola

El CEIP Rubiáns, el IES Armando Cotarelo Valledor y la Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía fueron distinguidos este lunes con los Premios Boas Prácticas na Escola, una iniciativa impulsada por el Concello para reconocer el trabajo de los centros educativos en favor de la igualdad. El alcalde, Alberto Varela, presidió el acto de entrega de los galardones, en el que cada centro premiado recibió un cheque de 700 euros destinado al desarrollo de actividades escolares.

La convocatoria alcanzó este año su vigésima edición y reunió nueve proyectos de distintos niveles educativos. Además de los tres centros premiados, también participaron la EEI Galiña Azul de Vilaxoán, los CEIP Rosalía de Castro, A Lomba y A Escardia, el CPR Filipenses y el IES O Carril. En el acto estuvieron presentes las representantes de los centros galardonados, la concejala de Igualdad, Tania García, y la edil de Educación, Paola María.

El jurado destacó la calidad de todas las experiencias presentadas y el compromiso de la comunidad educativa con la creación de espacios más inclusivos, respetuosos y libres de discriminación. Los proyectos debían enmarcarse en ámbitos como la promoción de la participación, la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres, la construcción de nuevas masculinidades, el fortalecimiento de espacios coeducativos y la prevención de las violencias machistas y LGTBIQ+. Todos ellos se desarrollaron a lo largo del curso con la implicación de alumnado, profesorado y familias.

En la categoría de Educación Infantil y Primaria, el premio fue para el CEIP Rubiáns por el proyecto «Sementando igualdade», nacido dentro del Proxecto Documental Integrado «Sabeliña has a farm», que utiliza el rural como contexto de aprendizaje. Entre sus actividades, el alumnado investigó la trayectoria de mujeres vinculadas al rural con presencia en redes sociales y elaboró un mural colectivo para visibilizar sus aportaciones.

Esta actividad cuenta con una alta participación. / Iñaki Abella

El IES Armando Cotarelo Valledor se impuso en la categoría de Secundaria y Bachillerato con «Armando Igualdade», una propuesta que destaca por la creación de una estructura estable de participación en torno a la igualdad. El centro impulsó una Comisión de Igualdad como órgano de referencia y la Asamblea de Igualdad «Todes Cores», concebida como un espacio de participación activa del alumnado.

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía obtuvo el galardón en la categoría de ciclos formativos, enseñanzas de Régimen Especial y talleres de empleo con «Mulleres Intrépidas». El proyecto nació en la biblioteca del centro a través de una serie de podcasts realizados en varias lenguas, en los que alumnado y profesorado investigaron, redactaron y grabaron biografías de mujeres destacadas como Helene Deutsch, Ida Pfeiffer, Nina Simone, Isabel Barreto, Agatha Christie o Amelia Earhart.

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El Concello subraya que, más allá de los proyectos ganadores, todas las propuestas presentadas reflejan una elevada calidad, innovación y compromiso. Por ello, la Concellería de Igualdad volverá a editar un libro digital que recogerá todas las iniciativas de esta edición y que será publicado a comienzos del próximo curso en la web municipal. El objetivo es crear un banco de recursos abierto a la comunidad educativa, con ideas, metodologías, materiales y experiencias que puedan servir de inspiración para nuevos proyectos.