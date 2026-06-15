Ravella se expone a una devolución masiva de recibos del IAE a empresas

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa podría verse obligado a realizar una devolución masiva de recibos cobrados a empresas en 2025 por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En su momento, una firma presentó un recurso contra la subida (que en su caso fue del 17 por ciento con respecto a 2024) y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra le dio la razón. Ahora, la misma sala elevará una cuestión de ilegalidad al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG); si esta instancia considera ilegal la ordenanza fiscal, decenas de empresas podrían exigir la devolución parcial de sus impuestos.

El IAE es un tributo que cobran los Concellos a las empresas de más facturación. A finales de 2024, el pleno de la corporación municipal aprobó la subida de los índices para 2025, lo que supuso para las empresas un mayor desembolso. Sin embargo, al menos una firma llevó el asunto a los Juzgados al considerar que la subida propuesta (en su caso, del 17 por ciento) era excesiva y carecía de justificación.

La empresa recurrió primero en vía administrativa ante el Ayuntamiento, pero como era de prever su impugnación fue rechazada. Así las cosas, la sociedad mercantil acudió a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

El 5 de junio, la sala dictó una sentencia en la que se le da la razón a la empresa, estimando íntegramente su recurso. «Anulo y revoco el acto impugnado (la modificación de la ordenanza fiscal), de manera que condeno a la administración demandada a mantener en el ejercicio 2025 el índice de aplicación del IAE previsto para el ejercicio 2024», se lee en la resolución judicial, que fue declarada firme, por lo que no cabe recurso contra ella.

El Juzgado considera que el Concello no justificó bien la subida del impuesto

De este modo, el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ya no puede ganar este pleito, ni el TSXG puede revocar la decisión de los juzgados de Pontevedra. El caso particular de esta empresa está cerrado y blindado por el principio legal de asunto juzgado. Por ello, podrá reclamar a Ravella la devolución del dinero que pagó de más en el IAE de 2025 con respecto al ejercicio de 2024.

Los magistrados de Pontevedra se han puesto del lado de la empresa al considerar que el Ayuntamiento no justificó debidamente la necesidad de subir el impuesto. «Se estima y aprecia que no se ha motivado ni justificado en base a qué criterios, motivos o razones se ha llevado a cabo una modificación de los índices de situación respecto a los que se aplicaron en 2024», se apunta en el fallo judicial.

El Ayuntamiento alegó que se cumplieron todos los plazos legales y que se aplicó un coeficiente de ponderación en relación a la situación física del local, atendiendo a la categoría de la calle en la que radica cada empresa, pero los magistrados de Pontevedra consideran que esa motivación es insuficiente. «Se desconocen los estudios o informes que precedieron a la ordenanza», se señala en el auto.

Esta sentencia podría abrir la puerta a más reclamaciones de empresas contra el Ayuntamiento. No obstante, solo se refiere a la demanda de la empresa que llevó el asunto a los Juzgados, y no anula la ordenanza fiscal vigente en 2025. Pero ese es el paso que podría darse en el TSXG y que supondría un revés económico importante para el Ayuntamiento, pues podría verse obligado a devolver parte del dinero que cobró de más en 2025 con respecto a 2024 por el impuesto de actividades económicas.

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La sala de lo Contencioso de Pontevedra plantea ahora una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y las partes disponen de un plazo de 15 días para presentar sus argumentos. Será en esta instancia donde se determine si la ordenanza fiscal en litigio se ajusta a la legalidad o si, por el contrario, es necesario anularla.