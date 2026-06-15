La Policía Local estrecha el cerco a la «narcocasa» de Trabanca

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa denunció este lunes al piloto de un ciclomotor que portaba un gramo de cocaína y que dio positivo en consumo de drogas.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó por la mañana a las inmediaciones de la «narcocasa» de Trabanca Badiña, para realizar un operativo de seguridad ciudadana.

Y el operativo fue exitoso, por la localización del motorista que, supuestamente, acudió a la zona a vender o comprar sustancias estupefacientes.

Desde hace unos años, en Trabanca Badiña hay un punto activo de trapicheo de drogas. Se realizaron varias intervenciones policiales, pero a pesar de su buen resultado inicial, la actividad delictiva se ha mantenido.

Trató de escapar

La Policía Local vilagarciana realizó este lunes tareas especiales de vigilancia para, de este modo, tratar de disuadir a los potenciales clientes o suministradores de los ocupantes de la «narcocasa». Y, en efecto, el motorista denunciado por posesión de cocaína y dar positivo en drogas sería un cliente o proveedor de los ocupantes de la «narcovivienda».

El piloto del ciclomotor trató de escapar de la policía, pero sin lograrlo.

La actividad en esta vivienda de Trabanca Badiña se incrementó, según el vecindario, después del incendio que destruyó otra vivienda similar en el barrio de Os Duráns, el pasado invierno.

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En otro orden de asuntos, la policía municipal denunció por conducción temeraria a otro usuario de ciclomotor, en esta ocasión porque fue sorprendido realizando «caballitos» en la vía pública.