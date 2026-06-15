O Salnés lidera la transformación del turismo inteligente

Convertido en uno de los principales destinos de Galicia y del noroeste peninsular, la comarca de O Salnés ya tiene un sistema de datos que permite gestionar, de forma eficiente, su actividad turística, el DTI Salnés. El ente lo ha presentado esta mañana de lunes en las dependencias de las Bodegas Vionta como un a iniciativa capaz de digitalizar los procesos turísticos de toda la comarca.

Este proyecto en cuestión es una iniciativa de digitalización turística muy ambiciosa que financia la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, lo que supone una inversión de más de 1,18 millones de euros destinada a la implantación de infraestructuras tecnológicas.

El objetivo es conocer con mayor exactitud al turista que visita la comarca, mejorar su experiencia y diversificar la oferta con el foco puesto en la sostenibilidad. El proyecto construye un ecosistema compartido de datos objetivos que ayuda a tomar decisiones, desestacionalizar la demanda y optimizar los servicios públicos vinculados al turismo, con el objetivo de convertir O Salnés en un Destino Turístico Inteligente integrado en el ecosistema digital nacional impulsado por Segittur.

El proyecto cuenta con una web que se ha presentado en las Bodegas Vionta, concebida como el principal punto de acceso digital a la oferta de experiencias de la comarca, que van desde rutas a enoturismo, pasando por actividades náuticas o culturales. También cuenta con un módulo de gestión inteligente del agua, un servicio que experimenta un crecimiento de volumen brutal durante el verano, provocando una importante presión sobre el sistema, que llega a situarse al límite. La intención es que este sistema sirva para implementar una gestión mucho más eficiente del recurso.

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El Data Lake Turístico también va a permitir a la Mancomunidade aglutinar toda la información turística relevante, acabando con la dispersión de datos que sufría. Todas estas medidas ponen a la comarca en la vanguardia del turismo y crean una imagen de marca que beneficia a O Salnés.