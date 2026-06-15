O Grove divulga la riqueza ornitológica entre escolares para fomentar la conservación

El Concello de O Grove y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) vuelven a divulgar los valores medioambientales de la localidad entre los más jóvenes, con el propósito de despertar su interés y curiosidad por la naturaleza.

Esta vez trabajando sobre el terreno con los alumnos de sexto de Primaria de los colegios mecos para mostrarles «la fascinante diversidad de aves que habitan su entorno más cercano». Un reto que, al parecer, afrontaron «con ilusión y entusiasmo».

Así lo explica la concejalía de Medio Ambiente a través del Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO), donde consideran que «la educación ambiental es una herramienta fundamental para la conservación», y de ahí este tipo de actividades que permiten a niños y adolescentes de la localidad «conocer de primera mano la riqueza natural que los rodea y comprender la importancia de conservarla».

A diferencia de años anteriores, cuando se hizo especial hincapié en las aves migratorias que encuentran refugio en la Reserva Ornitológica de O Grove, en esta edición las miradas de niños y guías se centraron en «una de las especies reproductoras más emblemáticas y vulnerables de la comarca», como es el chorlitejo patinegro.

Sobradamente conocida y sometida a un plan especial de protección en Galicia que se aplica de manera especialmente intensa en O Grove, esta limícola «encuentra en nuestras playas uno de sus escasos refugios para criar», se explicó a los escolares.

Primero se les orientó en las aulas, donde pudieron conocer las principales características de esta amenazada especie y las amenazas que pesan sobre ella, como «la pérdida de hábitat, las molestias humanas y la presión sobre las zonas de nidificación» que ejercen ciudadanos y perros.

La observación de la laguna de A Bodeira. / E. González / PIO

Después se profundizó en todo ello a pie de playa, donde, «equipados con prismáticos y telescopios, los alumnos pudieron observar varios ejemplares sin interferir en su comportamiento, aprendiendo así la importancia de disfrutar de la naturaleza de forma respetuosa», resaltan desde el PIO.

Tras la visita a la playa de Mexilloeira, donde pudieron «descubrir otras aves marinas que comparten este valioso ecosistema costero», los alumnos y el personal de SEO/BirdLife que los orientó se dirigieron a la laguna costera de A Bodeira, situada justo al lado.

La clase práctica ofrecida en la playa. / E. González / PIO

Se trata, cabe recordar, de «un espacio de gran interés para la fauna acuática» en el que anidan especies como la focha y pueden observarse desde zampullines a gallinetas, golondrinas y vencejos comunes, «entre otras muchas aves que utilizan este humedal como refugio, zona de alimentación y lugar de descanso o reproducción».

En la concejalía de Medio Ambiente, que dirige Ángeles Domínguez, sugieren que «tal vez algunos de estos jóvenes observadores se conviertan en el futuro en defensores de la biodiversidad».