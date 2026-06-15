O Grove da otro paso al frente para lograr el PXOM y el control de autocaravanas

La Corporación municipal de O Grove celebró esta tarde-noche una sesión plenaria de carácter extraordinario de esas que suenan a rancio, pero que se antojan cruciales para el futuro de la localidad.

Y todo porque, por enésima vez, se prestaba aprobación provisional al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con la esperanza de que no se necesiten más. Y, por otra parte, se aprobaba inicialmente la ordenanza municipal tendente a evitar el caos provocado por la presencia descontrolada de autocaravanas.

El guion estaba escrito de antemano, ya que todos los grupos políticos habían desvelado su postura en días previos, de ahí que el documento urbanístico saliera adelante con los votos del gobierno socialista de José Cacabelos y, de nuevo, los ediles de Esquerda Unida (EU), mientras que el reglamento para controlar las «casas rodantes» fue asumido por unanimidad, por extraño que parezca en O Grove algo así.

Esta nueva aprobación provisional del PXOM se debe a la aceptación de los cambios introducidos por Costas del Estado, por lo que ahora todo queda en manos de la Xunta, que si le da el visto bueno permitirá a la localidad disponer de una regulación por la que pelea desde hace casi medio siglo.

EU, el grupo de José Antonio Otero González, volvió a demostrar su coherencia arropando la propuesta, y eso fue decisivo, ya que era necesaria una mayoría absoluta que el PSOE de Cacabelos no tiene.

El BNG se abstuvo, reclamando de nuevo otra exposición pública, y el descabezado PP local hizo lo propio, argumentando que lo hacía «en coherencia con nuestro posicionamiento de los últimos años», aunque bien es cierto que en alguna ocasión votó favorablemente.

El alcalde y el grupo municipal del PP. / Iñaki Abella

Esgrimían en el PP que con su abstención garantizaban la necesaria mayoría absoluta (no sería así de no ser por EU) y decían considerar «imprescindible que O Grove tenga un PXOM cuanto antes». Pero no votaban a favor, «como sería nuestro deseo, puesto que detectamos muchas carencias, como la de suelo industrial, y falta de información a los vecinos». Para terminar diciendo que «el PP quiere PXOM, pero no este, aunque somos conscientes de que es mejor que no tener ninguno».

De la ordenanza de autocaravanas, caravanas y campers poco más hay que decir, ya que FARO DE VIGO ya detalló hace días las claves de esta propuesta que incorpora sanciones de hasta 6.000 euros.

El grupo socialista en el pleno celebrado esta tarde. / Iñaki Abella

Además, había sido previamente consensuada en el Consello Local de Turismo y responde a una demanda de absolutamente todos los grupos y del tejido empresarial de la localidad.

El PP decía estar «totalmente a favor» porque «es precisa una regulación urgente de este modelo de turismo y unas limitaciones que permitan la preservación de nuestro Concello, el control de estos vehículos, el respeto a los derechos de nuestros vecinos, el cuidado de nuestro territorio y la defensa de los legítimos derechos de los empresarios locales del sector».

Eso sí, tanto el PP como el BNG expresan serias dudas sobre el efectivo cumplimiento de esta ordenanza, dado que la precaria situación de la Policía Local va a dificultar el necesario control de los vehículos.