Monte da Vila tendrá césped artificial de tercera generación tras una inversión de 143.000 euros

El gobierno de O Grove se dispone a invertir unos 143.000 euros en la reposición del césped artificial del campo de fútbol de Monte da Vila.

«Completaremos así una muy importante inversión en materia deportiva, en lo que a campos de fútbol se refiere, ya que en el de Lampáns ya cambiamos los banquillos, la iluminación y el césped, mientras que en el de Monte da Vila hemos instalado el muro de contención y nuevo alumbrado, pintamos el terreno de juego y, este mismo verano, vamos a dotarlo también de nuevo césped», explica el alcalde, José Cacabelos.

La obra, que se hará realidad gracias a la ayuda económica de la Diputación, se debe a que «el césped artificial actual presenta un deterioro significativo tras más de una década de uso, siendo necesaria su sustitución por un nuevo sistema de césped artificial de tercera generación que cumpla con los estándares FIFA Quality para instalaciones deportivas», argumentan en el gobierno meco.

Esta importante mejora en Monte da Vila se encuentra actualmente en fase de contratación, al igual que lo está, en este caso con un desembolso previsto de 89.000 euros, la prestación del servicio conocido como Plan Concilia, es decir, la ludoteca de verano y el campamento deportivo que organiza el Concello de O Grove.