En investigación
El incendio que calcinó un coche en la calle Os Olmos tuvo un precedente
Hace unas semanas se registró un conato sin ,mayores consecuencias
La limpieza estaba pendiente de la recogida de pruebas
La investigación por el incendio que el miércoles calcinó un coche y contenedores en Cambados seguirá su curso con la unidad especializada de la Guardia Civil.
Fuentes conocedoras del caso indican que la decisión se ha tomado porque existe un precedente en la misma calle de Os Olmos.
Hace un par de semanas se registró un conato que se sofocó sin mayores consecuencias, pero la repetición ha levantado las sospechas y por eso se ha pedido la intervención del equipo de Seprona con base en Ourense.
El Concello estaba a la espera de que se procediera a la recogida de pruebas para poder limpiar.
La principal hipótesis es que las llamas se iniciaron en alguno de los contenedores y los testigos destacaron la rapidez con que alcanzaron gran virulencia.
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