Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedar dormida al volante

Una enfermera del Sergas resultó herida leve este lunes a consecuencia de un accidente de tráfico que sufrió en O Vento (Vilagarcía de Arousa).

Sobre las 15.20 horas, la trabajadora sanitaria circulaba por la PO-305, que une Vilagarcía con Caldas por O Pousadoiro, y en un momento dado perdió el control del vehículo, sufrió una salida de vía y volcó completamente.

Los primeros indicios apuntan a que la conductora, y única ocupante del turismo, quedó dormida mientras conducía.

La central de emergencias del 112 Galicia movilizó al 061, a la Policía Local y a Emerxencias. En un principio se consideraba que la mujer estaba atrapada en el interior del vehículo, si bien pudo abandonar ella misma la carrocería.

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Se da la circunstancia de que el coche tenía seguro, pero la póliza no incluía la asistencia en carretera.