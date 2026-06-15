Tráfico
Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedar dormida al volante
El accidente se produjo pasadas las 3 de la tarde en O Vento
Una enfermera del Sergas resultó herida leve este lunes a consecuencia de un accidente de tráfico que sufrió en O Vento (Vilagarcía de Arousa).
Sobre las 15.20 horas, la trabajadora sanitaria circulaba por la PO-305, que une Vilagarcía con Caldas por O Pousadoiro, y en un momento dado perdió el control del vehículo, sufrió una salida de vía y volcó completamente.
Los primeros indicios apuntan a que la conductora, y única ocupante del turismo, quedó dormida mientras conducía.
La central de emergencias del 112 Galicia movilizó al 061, a la Policía Local y a Emerxencias. En un principio se consideraba que la mujer estaba atrapada en el interior del vehículo, si bien pudo abandonar ella misma la carrocería.
Se da la circunstancia de que el coche tenía seguro, pero la póliza no incluía la asistencia en carretera.
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