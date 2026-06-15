Cambados tapará las pintadas de San Benito de Fefiñáns con una lona de «camuflaje»

El Concello de Cambados y la parroquia de Santa Mariña van a tapar las pintadas de la iglesia de San Benito con una lona simulando la fachada de piedra mientras no se limpian porque al ser un BIC, el procedimiento puede prolongarse mucho.

No obstante, también acordaron agilizar al máximo los trámites y el Arzobispado ya va a encargar el proyecto de restauración, está analizando con su aseguradora la posibilidad de cubrir el coste y también se va a personar como acusación particular en las diligencias abiertas contra el cambadés de 47 años que está siendo investigado por los hechos.

Esta intención del propietario se la trasladó el párroco José Aldao al alcalde, Samuel Lago, y al concejal de Patrimonio, Liso González, en una reunión mantenida el viernes para informarle de los avances realizados por la Guardia Civil en su investigación.

Prisión y multas

Un bote de spray localizado en su negocio, así como recientes publicaciones en redes sociales, mentando el mismo nombre de mujer que se pintó primero y que se repasó en el segundo ataque, diez días después, son algunos de los sólidos indicios que motivaron el arresto de este hombre. No obstante, los agentes siguen armando el caso y en próximos días acudirán con el técnico municipal de Patrimonio para tomar muestras de la propia fachada.

Agentes de la Guardia Civil con el investigado por las pintadas en San Benito. / FdV

Por ahora, la causa no sigue un curso de infracción administrativa, que puede acarrear fuertes sanciones de hasta 150.000 euros en casos como este. Sigue la vía penal, es decir, por un delito de daños contra un bien de interés cultural y el Código Penal recoge desde penas de prisión hasta multas.

Además de que, de confirmarse la culpabilidad, está la posibilidad de condenar al autor a que asuma el gasto de la limpieza de las pintadas. Cabe recordar que el principal investigado está en libertad con cargos.

Será la autoridad judicial la que determine el futuro camino, pero de primeras, los afectados confían en que este importante paso suponga que por lo menos «no habrá una tercera vez, que era nuestro temor», reconoce el regidor.

También que sirva de aviso a navegantes, «de ejemplo para otros de que esto se persigue y se pone empeño por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las administraciones por resolverlo, para que no quede impune. Y hay que cambiar el chip, abandonar el calificativo de gamberradas, son ataques al patrimonio», añadió González.

La primera pintada en la iglesia de San Benito de Cambados. / Iñaki Abella

Ambos mandatarios felicitaron a los agentes del Equipo de Investigación del Puesto de Cambados y en próximos días mandarán al delineante municipal para que tome medidas y realice un diseño de lona apropiado.

El alcalde explica que la idea es que simule el color y disposición de la piedra de San Benito para que quede lo más disimulado posible y poner alguna frase como espacio en proceso de restauración. El verano se acerca y este también es uno de los principales recursos de visita de Cambados.

Con todo, tampoco será inmediato, pues también debe ser informado favorablemente por Patrimonio de la Xunta. Pero no tardará tanto como la limpieza final, pues debe redactarse el proyecto, ir a la comisión mixta Xunta-Iglesia, aprobarse, contratarse y ejecutarse. Sirva de ejemplo el caso del Muíño da Seca; todo el proceso llevó dos años.

La pena es que, a pesar de los buenos profesionales existentes en Galicia, los restauradores siempre destacan que el bien nunca vuelve a ser el mismo.

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Los medios manuales son los empleados habitualmente, pero también se exploran nuevos métodos y, de hecho, una empresa ofreció al Concello de Cambados un láser de gran solvencia y estaba previsto realizar una prueba en una piedra de similares características, pero sin valor, para llegar a contemplarlo como opción.