Buscan en el mundo un gemelo de un cuchillo romano que podría reescribir la historia de Sálvora

El Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo está rastreando el mundo -allá donde pisara el Imperio- en busca de un gemelo del cuchillo galaico romano aparecido hace unos años en Sálvora y que podría ayudar a ratificar la hipótesis de que los restos hallados recientemente se corresponden con una antigua factoría de salazón.

No obstante, es solo una parte del proyecto Sentinela, que está a punto de concluir y cuyo objetivo principal era comprobar cómo están afectando los agentes de degradación, empezando por los eventos climatológicos cada vez más extremos, así como los cambios en el borde costero, a los yacimientos del Parque Nacional Illas Atlánticas.

Una de sus investigadoras, Patricia Valle, detalla que han constatado que el mar está barriendo las playas, provocando que los elementos arqueológicos estén perdiendo sujeción, pero el caso de la isla arousana les ha sorprendido.

Su trabajo se centró en Areal dos Bois e indica la doctora que las mareas no están afectando tanto como en el resto: la duna es bastante estable, tiene una variación mínima por el viento y los restos se están manteniendo enterrados. «En principio no hay peligro de que se desentierren», detalla.

Se exhibirá en Boiro

Los restos a los que se refiere son partes de un muro de contención que salieron a la luz en el pequeño sondeo realizado con Sentinela, así como a la gran cantidad de restos de cerámica y sobre todo de fauna de tierra y mar que ahora mismo está estudiando el microscopio de Carlos Fernández de la Universidad de León, un experto cuyo informe permitirá saber de qué se alimentaban o qué producían en esta ocupación.

Y en todo este puzle que es muchas veces la arqueología, hay otro elemento central: ese cuchillo de hierro de unos 20 centímetros de longitud y que tiene una argolla en el mango, quizás para poner un cordel. La arqueóloga explica que se ha tratado en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales De Galicia, ubicada en Pontevedra, y que ha podido retirarle zonas de óxido, dejándolo en un estado más óptimo que permite apreciar mejor sus cualidades.

Esto es importante porque «a lo mejor tenía una función específica, como hoy tenemos un utensilio propio para la mantequilla», destaca.

Así que, de encontrar un gemelo en otro sitio que haya tenido una mejor oportunidad de documentación, se podría avanzar en las conclusiones preliminares sobre los restos hallados. Saber si era una herramienta propia de las salazones romanas para, por ejemplo, limpiar pescado. Y en esta colosal tarea de investigación está una de las compañeras del GEAAT.

Vista de Areal dos Bois, en la isla de la ría de Arousa. / GEAAT

Además, pronto se publicará un artículo científico sobre la pieza, que está previsto exhibir en el Museo Arqueolóxico do Barbanza.

¿Un castro como en Cíes?

Sobre la posibilidad de que esta isla de la ría de Arousa estuviera ocupada incluso antes; de que bajo tierra exista un castro, como ha ratificado este grupo recientemente en Cíes, documentando la primera gran vivienda castrexa, Valle dice que «nunca se puede descartar. A día de hoy no hay restos tan antiguos, no hay indicios, pero eso no quiere decir que no pueda haberlos».

El equipo ha solicitado una segunda fase del proyecto Sentinela para seguir realizando trabajos en estos territorios y realizar nuevas intervenciones, como la comentada por Valle a FARO hace unos días; de conseguir una copia virtual en 3D de la presunta cista de Cortegada, en Carril, en peligro de desaparición.

También quieren seguir monitorizando la duna de Areal dos Bois y otras cuestiones que permitan conocer más sobre los antiguos moradores de las Rías Baixas.

El proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuenta con apoyo logístico y económico de la Consellería de Medio Ambiente.

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*Fernández Fernández, A., Ruanova Álvarez, N., Méndez Otero, R., & García Cabo, M. (2022). Nuevos datos sobre la ocupación antigua en la isla de Sálvora (Ribeira): Resultados de la intervención arqueológica en el yacimiento romano del Areal dos Bois. Minius 27, 9-34. n.