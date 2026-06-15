El Aquampark de Meis retrasa su apertura hasta 2027 por problemas en los accesos

El Aquampark de Meis tendrá que seguir esperando. La apertura del parque acuático, que en principio estaba prevista para este mes de junio, se retrasa ahora hasta abril de 2027 debido a las dificultades surgidas en torno al acceso principal a las instalaciones. El proyecto, técnicamente definido en lo que respecta al recinto, las atracciones y los servicios interiores, se encuentra condicionado por la necesidad de ampliar un camino municipal que actualmente no ofrece las condiciones necesarias para absorber el volumen de tráfico que generaría una infraestructura de estas características.

El principal obstáculo está en la obligación de alcanzar acuerdos con los propietarios de terrenos anexos a ese vial. Cerca de una docena de titulares tendrían que sentarse a negociar para permitir la ampliación del paso, imprescindible para garantizar la circulación de camiones, autobuses y vehículos particulares. No se trata de una cuestión menor: el parque proyecta una capacidad de hasta 7.000 personas, lo que exige accesos adecuados, zonas de aparcamiento suficientes y una movilidad ordenada para evitar que la llegada de visitantes se convierta en un problema añadido para el entorno.

Santiago Martínez, representante del grupo inversor suizo Alcral AG que ha tomado las riendas del proyecto, sitúa precisamente en ese acceso el principal «nudo gordiano» de la situación. La voluntad de los promotores pasa por resolver ese punto durante los próximos meses para poder abrir en abril de 2027, ya con las garantías necesarias para un funcionamiento seguro y viable. Para ello será imprescindible el acuerdo con los propietarios afectados, pero también la voluntad política que permita ordenar una solución urbanística y administrativa a la altura de la dimensión del proyecto.

El retraso supone un nuevo capítulo en la larga historia del parque acuático de Meis, una iniciativa que arrastra años de aplazamientos, cambios empresariales y dificultades económicas, pero que el actual grupo inversor pretende convertir en una realidad. La inversión prevista ronda ya los 15 millones de euros y los responsables del proyecto insisten en que la parte técnica del parque está definida. El complejo contará con algunas de las mejores atracciones acuáticas de Europa, sistemas de aprovechamiento del agua y de la lluvia para el funcionamiento de las instalaciones y una oferta complementaria pensada para ampliar su impacto más allá del baño recreativo.

Entre los elementos previstos figura también una capacidad cercana a las 700 plazas de pernocta, especialmente orientadas a excursiones, grupos organizados y cabañas para parejas, además de distintos servicios de restauración, ocio y estancia. La intención de los promotores es convertir el Aquampark en un polo turístico de referencia para O Salnés y para el conjunto de las Rías Baixas, con capacidad para atraer visitantes durante buena parte del año y generar actividad económica en el entorno.

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La clave, sin embargo, está ahora fuera del agua. Antes de pensar en toboganes, piscinas y visitantes, el parque necesita resolver cómo llegar hasta sus puertas. La ampliación del acceso municipal se ha convertido en la condición indispensable para desbloquear una infraestructura llamada a tener un alto impacto turístico y económico en la comarca, pero que no podrá abrir hasta que cuente con una solución viaria acorde a su tamaño y a sus previsiones de afluencia.