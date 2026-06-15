El alcalde de Madrid recibe la figura de su boda en el Belén de Valga y expresa su deseo de visitarlo
Martínez-Almeida ejerció de anfitrión guiando a un grupo de valgueses por el Palacio de Cibeles
La comitiva encabezada por Bello Maneiro le entregó conservas, vinos gallegos y la figura de su enlace matrimonial
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió esta mañana en el Palacio de Cibeles a una delegación del Concello Valga que, encabezada por el regidor, José María Bello Maneiro, se desplazó a la capital de España para promocionar el Belén Artesanal en Movimiento que se organiza cada año a orillas del río Ulla, una cita declarada de Interés Turístico de Galicia y para la que actualmente se tramita su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
En el transcurso de la visita se entregó a Martínez-Almeida un lote de conservas y vinos gallegos y un regalo mucho más original, como es la figura que recrea su enlace matrimonial con Teresa Urquijo, la cual formó parte de la edición 2024-2025 del Belén Artesanal en Movimiento.
La del primer edil madrileño era, precisamente, una de las piezas dotadas de movimiento. Representa, concretamente, el momento del baile nupcial en el que los recién casados interpretaron un chotis.
Ya entonces agradeció a través de sus redes sociales que en el Belén de Valga se hayan acordado de él y de su boda con Teresa Urquijo. Se había hecho eco de ello en Instagram diciendo: «Gracias al Belén Artesanal de Valga por recrear este momento tan especial e ilusionante».
Explican en el Concello de Valga que, ya con la figura en su poder, el alcalde madrileño mostró su sorpresa por el realismo de la misma, en la que también aparece su hermana Casilda.
Por eso volvió a agradecer a los integrantes de la asociación Amigos do Belén, que es la encargada de montarlo desde hace décadas, el haber contado con ellos para formar parte de una de las escenas de la reconocida muestra navideña.
La delegación valguesa, integrada por el alcalde, la segunda teniente de alcalde, Carme Gómez, y quince miembros de Amigos do Belén, liderados por su presidenta, Mari Carmen Castiñeiras, explicaron en la visita que la presencia de la familia Almeida en el Belén no se limitó a una única edición.
De hecho, explicaron que en la última muestra también se incluyó una escena en la que el alcalde paseaba junto a Lucas, su hijo recién nacido.
Martínez-Almeida no solo se interesó por la historia y la evolución del Belén Artesanal en Movimiento, preguntando por sus orígenes, el número de ediciones celebradas y la afluencia de visitantes que recibe cada año -unos 45.000-, sino que mostró sus deseos de visitarlo personalmente.
Tanto es así que Bello Maneiro y los representantes de Amigos do Belén lo invitaron formalmente a asistir a la inauguración de la próxima edición. Y de hacerlo no será la primera vez que el mandatario madrileño esté en Valga, ya que pasó anteriormente por la localidad en una de sus etapas como peregrino del Camino Portugués.
La visita de los valgueses incluyó un recorrido por diversas dependencias del Palacio de Cibeles, donde Martínez-Almeida ejerció de anfitrión y guía.
Fue el propio alcalde capitalino quien mostró a los valgueses espacios emblemáticos como la Galería de Cristal y el Salón de Plenos.
La jornada concluyó con una subida al mirador superior del edificio, desde donde los visitantes pudieron contemplar una panorámica privilegiada de la Plaza de Cibeles.
Ni que decir tiene que Bello Maneiro agradeció la acogida dispensada por el alcalde madrileño y su equipo, al tiempo que subrayaba la relevancia promocional de actos como este para el Belén Artesanal en Movimiento de Valga.
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