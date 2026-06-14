La Xunta impulsa el talento científico con la contratación de dos investigadores predoctorales para el CIMA

La Consellería do Mar impulsa un programa de contratación que va a incrementar durante cuatro años la plantilla del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA), reforzando así la labor de este centro creado hace medio siglo que despliega una labor de investigación, formación y divulgación que se antoja crucial para el sector mar-industria gallego, dado que pone a su alcance todo tipo de acciones e investigaciones tendentes a lograr una gestión racional y eficaz de los recursos.

La idea del departamento que dirige Marta Villaverde es invertir unos 200.000 euros para dotar a las instalaciones del CIMA en Corón (Vilanova) de dos investigadores más. Concretamente, propone la apertura de un proceso selectivo para la contratación de dos personas investigadoras predoctorales en formación.

Esto conlleva la posibilidad de que desarrollen un período de orientación postdoctoral de hasta doce meses dentro de la duración del contrato y una vez obtenido el título de doctor, tratando así de potenciar la especialización profesional.

Asistentes a la conmemoración del 50 aniversario del CIMA, en Corón (Vilanova). / Noé Parga

De igual modo se les facilitará la realización de estancias de tres meses en el extranjero para promover la obtención de la mención de «Doctoramiento Internacional».

La propuesta de Mar será analizada este lunes en el Consello da Xunta, donde se dará cuenta de que esta convocatoria «sitúa el talento como activo principal» y facilita a los seleccionados «el inicio de la carrera investigadora de acuerdo con la Carta Europea del Investigador».

Todo ello sin perder de vista una decidida apuesta por un modelo de gestión de recursos naturales basado en la innovación y la sostenibilidad «para asegurar y fortalecer las capacidades del personal científico gallego».

Es un planteamiento que, sostienen en la Consellería do Mar, «recoge el testigo de ayudas similares para titulados superiores» que ya estuvieron operativas entre los años 2000 y 2018, cuando 26 personas resultaron beneficiarias de bolsas para realizar su tesis doctoral.

El director del CIMA mostrando las instalaciones. / Iñaki Abella

Apostillan en la Xunta que «el éxito de este modelo queda de manifiesto con cuatro de aquellas personas, que actualmente forman parte del cuadro de personal del CIMA».

Lo cual propicia igualmente el relevo generacional entre el personal científico de este centro dependiente de la Consellería do Mar que dispone de un presupuesto de casi 3 millones de euros y del que salieron desde su fundación más de 850 comunicaciones científicas, 350 publicaciones especializadas y cerca de 40 tesis doctorales.

Pero eso no es todo, sino que otros beneficiarios de este tipo de programas integran actualmente equipos de investigación en las universidades gallegas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino y el Instituto Español de Oceanografía.

La conselleira de Mar en el CIMA. / Noé Parga

Dicho de otro modo, que se abre una nueva oportunidad para reforzar a la comunidad científica gallega especializada en la investigación marina, tratando de garantizar que las decisiones presentes y futuras sobre la pesca, el marisqueo y la acuicultura se sustenten siempre «en datos científicos rigurosos para proteger el sustento de las gentes del mar y sus familias».

En relación con esto, no está de más recordar que el CIMA destaca, entre otras cosas, por desarrollar una investigación científica y tecnológica orientada principalmente a la acuicultura de moluscos y peces, sus patologías, bioacumulación y eliminación de toxinas fitoplanctónicas y la dinámica de poblaciones de invertebrados marinos con interés comercial.

Algo en lo que van a poder trabajar los dos seleccionados con el proceso ahora planteado por la Consellería do Mar, el cual se regirá «por los principios de concurrencia y mérito conforme al decreto de ordenación del personal de investigación de carácter laboral da Xunta, evaluando la trayectoria académica y la adecuación a las áreas de acuicultura o recursos marinos vivos del CIMA».

El Igafa abre sus puertas para observar la cría de bogavantes y rodaballos / IÑAKI ABELLA DIÉGUEZ

Entre las acciones de investigación más destacadas de cuantas se han llevado a cabo en este centro durante los últimos tiempos hay que hacer mención especial al desarrollo de sistemas de producción de semilla de mejillón en condiciones controladas de criadero.

Este proyecto, conocido como Apromex, fue impulsado por la propia Marta Villaverde, desde su anterior cargo en Mar, con la colaboración del CIMA y el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar. Como se explicó en su momento se enfocó hacia el análisis de las poblaciones de mejilla del intermareal rocoso y su explotación, evaluando nuevos sistemas de captación de esa cría y desarrollando protocolos de producción de la misma en condiciones controladas de criadero.

Se hizo para encontrar un sistema de fijación de las post-larvas de mejillón que se adapte tanto a las necesidades de los productores como al trabajo en las bateas y el respeto al medio ambiente.

De este modo se incrementó la producción de 2.400.000 unidades de mejillón entregadas al sector en 2022 a 9.450.000 en 2023.

Además de desarrollar sus propias líneas de investigación, el CIMA presta asesoramiento a la administración y al propio sector. Por ejemplo, para «afrontar los riesgos del cultivo de la ostra rizada Magallana gigas (previamente Crassostrea gigas) como especie alóctona». O también para determinar las zonas de abundancia de mejilla y la disponibilidad de percebe en ellas.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Al hablar de los informes o asesoramientos técnicos prestados desde el CIMA en los últimos años hay que aludir, por la importancia que tiene para el sector, a la evaluación de la salud de los stocks explotados en los bancos infralitorales de libre marisqueo de Os Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío.

Decir también que el CIMA dispone de una extensa red de investigación y seguimiento mediante la que arropar al sector mar-industria desde muy diferentes vertientes. Estas son sus áreas de trabajo fundamentales:

PROCESOS OCEANOGRÁFICOS COSTEROS

Esta área aborda todo tipo de cuestiones relacionadas con la producción de los recursos pesqueros y marisqueros, enfocando sus líneas de investigación hacia los episodios originados por el fitoplancton portador de biotoxinas, lo cual constituye un complemento perfecto para la acción diaria del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

RECURSOS MARINOS

En este apartado el CIMA investiga sobre la biología, ecología y dinámica de poblaciones de las especies marinas con interés comercial, tratando así de mejorar la gestión de los recursos.

ACUICULTURA

El objetivo de esta línea de trabajo es «desarrollar y mejorar los procedimientos de cultivo de las especies marinas de interés comercial». El ámbito de investigación se agrupa en dos grandes líneas de trabajo, como son el cultivo de moluscos y el cultivo de peces. Un enfoque que incluye la obtención de semilla de mejillón (mejilla) en criadero.

PATOLOGÍA.

El objetivo aquí es «estudiar las alteraciones patológicas que afectan a los moluscos bivalvos con interés comercial, para establecer estrategias eficaces de lucha que permitan minimizar los efectos patogénicos».

Un buen ejemplo sería el ambicioso trabajo realizado por el CIMA en los últimos años para seleccionar estirpes de especies como el berberecho y conseguir así individuos resistentes a parásitos como la Marteilia.