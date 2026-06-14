Vilanova y Cuxhaven renuevan los votos que cimentó la emigración

Hace 25 años, el Concello arousano de Vilanova y el alemán de Cuxhaven firmaban un acuerdo de hermanamiento fundamentado en la emigración desde las costas de la ría hacia las del Mar del Norte de cientos de vecinos. Ese acuerdo volvió a ratificarse esta mañana en las dependencias del Concello de Vilanova, un acuerdo en el que se ensalzó el espíritu de unión europeo frente a un mundo polarizado e inestable.

En formato pleno y con intérprete, integrantes de los grupos políticos de ambas corporaciones (PP, PSOE y BNG por Vilanova; SPD, CDU y Verdes por Cuxhaven) se sentaron en el salón de actos del concello para recordar lo que ocurrió hace 25 años y mantener los votos de un hermanamiento que no une solo a dos municipios de latitudes geográficas distintas, sino que también mantiene los vínculos entre los muchos vilanoveses que se asentaron en la ciudad alemana a la búsqueda de una vida mejor.

El regidor vilanovés, Gonzalo Durán, recordó que «el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 25 años, motivado por una guerra y las sucesivas crisis que hemos sufrido lo que ha hecho que mucha gente que veía Europa como una cuestión bastante lejana, ahora se dé cuenta de que debemos estar unidos y concienciados para ser un ejemplo de tolerancia, democracia, diálogo y colaboración».

El regidor puso de ejemplo de esa colaboración la construcción del futuro centro de talasoterapia en O Terrón, cuyas obras visitaron las dos delegaciones después, ya que «fue en una visita a Cuxhaven cuando vimos que un centro como el que existe en ese lugar podía suponer un importante tirón para el turismo en Vilanova».

En estos 25 años, los contactos se han ido manteniendo entre las dos partes, salvo durante la pandemia, algo que ambas partes quieren recuperar con este acto y con el que tuvo lugar en Cuxhaven hace solo dos semanas. Además del regidor, también intervinieron cuatro de los seis representantes alemanes incidiendo en la necesidad de mantener la unión entre europeos frente a potencias exteriores como China o Estados Unidos. La edil Nuria Morgade de Vilanova se atrevió a hacer un pequeño discurso en alemán sobre los puntos en común que mantienen el municipio arousano y el alemán, a través de un buen número de vecinos, antes de que se procediese a la entrega de una figura de Sargadelos por parte de Vilanova y a una metopa de cristal y una pequeña figura de un Kugelbake, el faro de madera símbolo de la ciudad alemana.

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Tras ello, las dos delegaciones, acompañadas de varios vecinos que ya han retornado de Alemania, se dirigieron a la zona de O Terrón, donde se habilitó una carpa para disfrutar de una comida de confraternización con muchas de las familias que emigraron en su día a Cuxhaven. En la comida también ha participado el conselleiro de Emigración, José González. La delegación alemana culminaba con este acto su intensa visita a Galicia, donde han mantenido encuentros con la Diputación de Pontevedra y visitado el Parlamento de Galicia para mantener una entrevista con Miguel Santalices, su presidente.