Vilagarciano de 18 años se enfrenta a juicio rápido por conducir un patinete «tuneado»
La Policía Local indica que tenía apariencia de un VMP, pero prestaciones de un ciclomotor, entre otros incumplimientos
Un vilagarciano de 18 años deberá presentarse a un juicio rápido tras ser interceptado conduciendo un vehículo sin carné ni papeles de ninguna clase.
La Policía Local explica que presentaba apariencia de patinete eléctrico, pero con prestaciones «bastante superiores», hasta el punto de que lo consideran un ciclomotor eléctrico.
En un comunicado, los agentes explican que podía alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora, a pesar de que los vehículos de movilidad personal (VMP) «solo pueden llegar a los 25 kilómetros por hora».
Así las cosas, ya no tiene consideración de un VMP, «sino de un ciclomotor eléctrico», explican las mismas fuentes, añadiendo que carecía de placa de marcaje de fábrica, matrícula y seguro obligatorio.
La Policía lo inmovilizó y denunció a su conductor por carecer de estas dos últimas cuestiones, además de investigarlo como presunto autor de un delito de conducción sin permiso, por lo cual «deberá presentarse a juicio rápido».
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