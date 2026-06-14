Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comida de hijosEmpleo HosteleríaApertura los DomingosAsalto CoruxoSeguridad tras PitanxoIncendio PadrónArquitecto Gómez RománEDITORIAL
instagramlinkedin

Vilagarciano de 18 años se enfrenta a juicio rápido por conducir un patinete «tuneado»

La Policía Local indica que tenía apariencia de un VMP, pero prestaciones de un ciclomotor, entre otros incumplimientos

Agentes de la Policía de Vilagarcía en una intervención anterior.

Agentes de la Policía de Vilagarcía en una intervención anterior.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

Un vilagarciano de 18 años deberá presentarse a un juicio rápido tras ser interceptado conduciendo un vehículo sin carné ni papeles de ninguna clase.

La Policía Local explica que presentaba apariencia de patinete eléctrico, pero con prestaciones «bastante superiores», hasta el punto de que lo consideran un ciclomotor eléctrico.

En un comunicado, los agentes explican que podía alcanzar una velocidad de 45 kilómetros por hora, a pesar de que los vehículos de movilidad personal (VMP) «solo pueden llegar a los 25 kilómetros por hora».

Así las cosas, ya no tiene consideración de un VMP, «sino de un ciclomotor eléctrico», explican las mismas fuentes, añadiendo que carecía de placa de marcaje de fábrica, matrícula y seguro obligatorio.

Noticias relacionadas

La Policía lo inmovilizó y denunció a su conductor por carecer de estas dos últimas cuestiones, además de investigarlo como presunto autor de un delito de conducción sin permiso, por lo cual «deberá presentarse a juicio rápido».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents