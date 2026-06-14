El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cambados

El primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado cayó en Cambados. Más concretamente, en el Bar Laya, ubicado en la calle Real.

Sin embargo, a estas horas se desconoce exactamente cuántos décimos se han vendido del número afortunado: el 69.497.

Así lo indican desde la emblemática vinoteca de Fefiñáns, que estaba a la espera de contactar con Loterías para concretar el asunto.

El propietario de un décimo con esa combinación debe saber que está valorado con 60.000 euros y si tiene más de uno basta con multiplicar.

El premio premio del sorteo del sábado está dotado con 600.000 euros el billete completo.

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Este número también se vendió en Aldeanueva de la Vera (Cáceres), Tarbenas (Almería), El Provencio (Cuenca), Vélez de Benaudalla (Granada), Logroño (La Rioja), Punta del Hidalgo (Santa Cruz de Tenerife), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Algorta (Bizkaia) y A Laracha (A Coruña).