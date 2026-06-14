La pasarela de A Toxa será renovada con materiales sostenibles tras años de deterioro

La pasarela de madera que avanza desde el puente de A Toxa hacia el centro de artesanía O Redondo y La Aldea Comercial está destrozada desde hace mucho tiempo, de ahí las vallas de obra que fueron colocadas en los tramos más peligrosos de la misma para limitar el paso y evitar tropezones inoportunos a los peatones.

Tras numerosas denuncias al respecto por parte de vecinos y visitantes, el Concello de O Grove se dispone ahora a mejorarla, y por tal motivo saca a contratación, con un presupuesto base de licitación de 62.000 euros, la obra de «mejora de la seguridad estructural» de dicho paseo.

El proyecto técnico correspondiente explica que se trata de «obras de saneamiento y reparación de los pilares de hormigón armado» que sujetan la plataforma y se encuentran «deteriorados», para lo cual se procederá a limpiar las armaduras y reforzarlas con una camisa perimetral de hormigón armado y estructura metálica.

Las vallas a lo largo del paseo dan cuenta de su peligroso estado. / M. Méndez

También se prevé «la retirada del entarimado y la barandilla de madera existentes», junto a la reposición del pavimento y la propia balaustrada, instalando en su sitio nuevos elementos fabricados en composite de plástico reciclado (WPC), un material tecnológico sostenible fabricado a partir de la mezcla de fibras de madera natural y polímeros plásticos reciclados que no requiere mantenimiento, garantiza una alta durabilidad y tiene un bajo impacto ambiental.

Al hilo de esto, y dado el debate suscitado en los últimos años en torno a la inversión del Concello en la isla, bueno es destacar que en el procedimiento de contratación se hace constar que el Concello de O Grove «es titular y responsable del mantenimiento de la pasarela peatonal de uso público que sobrevuela la carretera de acceso a la isla y descansa sobre pilares circulares de hormigón armado».

Los voluntarios poniendo "orden" en la parcela municipal Z-8, a la altura del centro de artesanía O Redondo. / FdV

Está considerada «un elemento de movilidad esencial para vecinos y visitantes, integrándose en el itinerario peatonal del paseo marítimo del municipio».

Asume la administración local que «con el paso del tiempo, y debido a la exposición permanente a las condiciones propias de un ambiente marino de alta agresividad, a causa de la salinidad, humedad, viento y mareas, la estructura de soporte de la pasarela presenta un estado de deterioro avanzado».

Así quedó de manifiesto en las inspecciones visuales realizadas por los técnicos municipales, quienes observaron «pérdida del recubrimiento de hormigón en varios pilares y armaduras de acero expuestas al aire y con signos evidentes de corrosión y oxidación».

La pasarela de madera paralela a la acera que accede al centro comercial La Aldea y a O Redondo. / M. Méndez

Además de «manchas de óxido superficiales que delatan la expansión de la corrosión en el interior de los pilares y un deterioro generalizado del entarimado de madera existente, con tablas partidas, podridas o con pérdida de sección resistente».

Sin olvidar que la barandilla de madera presenta «un avanzado estado de deterioro, con pérdida de la capacidad de retención y riesgo para la seguridad de los usuarios», lo cual «obligó al cierre parcial de la misma mediante vallas de seguridad que limitan la movilidad peatonal en la zona y generan riesgos», reconoce el Concello.

Es por todo ello que considera la reforma de la pasarela «una actuación urgente y necesaria para recuperar la plena funcionalidad y seguridad de la infraestructura».