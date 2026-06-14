O Grove quiere instalar dos baños autolimpiables más

El pasado mes de marzo el alcalde de O Grove inauguraba un baño público de última generación en el entorno del parque de Confín y la avenida de Beiramar. Era un «aseo inteligente» y autolimpiable llamado a prestar un importante servicio a vecinos y visitantes, por aquello de situarse en una de las zonas más concurridas de la localidad.

Ahora el gobierno local quiere disponer de dos de esos aseos autolimpiables más, a instalar en O Corgo y el área recreativa de Terra de Porto, para lo cual el ejecutivo abrió un proceso de contratación en el que baraja un presupuesto de 98.000 euros.

Han sido elegidas dichas ubicaciones por cuanto «constituyen espacios de gran relevancia para la ciudadanía grovense y los visitantes».

Dos zonas «de gran tránsito peatonal vecinal que conectan diferentes áreas del municipio y cuentan con áreas de ocio con alta afluencia, especialmente en el fin de semana, festivos y durante la temporada turística», explica la memoria del proyecto.

El aseo instalado en Beiramar. / FdV

En la que también se detalla que estos espacios «acogen actividades y eventos de uso intensivo por familias, personas mayores, deportistas y turistas».

Dicho lo cual, «la ausencia de servicios higiénicos públicos en estas zonas supone una carencia importante que afecta a la calidad del servicio público municipal y a la comodidad de los usuarios», asume el gobierno socialista.

De ahí que considere la instalación de dichos aseos autolimpiables una buena manera de «mejorar la calidad de los servicios públicos en zonas de gran concurrencia» y también una forma de «atender la demanda turística y garantizar la accesibilidad universal mediante un equipamiento totalmente adaptado».

El interior del baño de Confín. / FdV

Ni que decir tiene que instalar estos dos aseos inteligentes supone «proporcionar un servicio higiénico y seguro que funcione de forma autónoma durante todo el año» y «contribuir a la mejora de la imagen turística de O Grove como destino de calidad».

Además, el hecho de ser autolimpiables «minimiza el mantenimiento», lo cual permite «optimizar los recursos municipales», argumentan en el equipo del alcalde José Cacabelos.

El mismo que ya había anunciado la instalación de más aseos de estas características cuando inauguró el de Confín y dio a conocer que este tipo de baño autolimpiable dispone de un sistema digitalizado que «permite garantizar su uso en las mejores condiciones posibles, ya que se autolimpia en menos de dos minutos». Para añadir que, como los de Terra de Porto y O Corgo, pueden funcionar los 365 días del año.