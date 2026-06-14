Movilización en A Illa en defensa de la ría de Arousa

El puerto de O Xufre y las calles de A Illa de Arousa fueron escenario de una nueva manifestación en defensa de la ría y contra los proyectos empresariales que, según los convocantes, amenazan su futuro.

Una movilización abanderada por el BNG, cuya portavoz se sumó a la misma, e impulsada junto con diferentes plataformas y colectivos participados por mariscadores, pescadores, bateeiros y ecologistas que salieron a la calle «en defensa de la comarca del Ulla y la ría de Arousa y en contra de la reapertura de los proyectos de la macrocelulosa de Altri y la mina de Touro», resaltan desde la formación nacionalista.

La protesta estuvo secundada por diversos representantes del PSOE, quienes hicieron suyo el lema de la marcha: «Pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Rematemos Altri e a mina de Touro-O Pino».

Además de los manifestantes que se hicieron oír en tierra firme, en las aguas del muelle de O Xufre se dieron cita embarcaciones que se sumaron a la protesta para darle mayor vistosidad.

El recorrido por las calles de A Illa. / Iñaki Abella

A raíz de esta movilización se posicionó también la Asociación de Mineiros de Touro-O Pino, que en representación de «más de 1.800 socios y de los vecinos», lamentó que «una vez más se mezcla el proyecto de la mina con iniciativas industriales que nada tienen que ver con ella».

De este modo, apoyando «un proyecto minero moderno y responsable, con totales garantías ambientales y basado en un diálogo real con la comunidad local», quieren dejar claro que «la mina de Touro-O Pino y la factoría de Altri son proyectos distintos, de empresas distintas, en sectores distintos y en localizaciones distintas».

Por eso consideran que protestar al mismo tiempo contra ambos proyectos «es una estrategia deliberada para inflar cifras de asistencia y confundir a la ciudadanía».

Muy molestos, los mineros denuncian que el proyecto de Touro «no está en funcionamiento, la mina no opera, no hay actividad extractiva y, por tanto, no hay vertidos ni impacto», lo cual es tanto como decir que la «no es responsable de la crisis productiva que atraviesa la ría desde hace años».

La protesta en el muelle de O Xufre. / Iñaki Abella

De este modo la entidad señala como posibles causas del declive de sectores como el marisquero tanto los «vertidos masivos y descontrolados de purines» como el mal funcionamiento de las depuradoras, la existencia de redes de saneamiento obsoletas y los vertidos urbanos e industriales «que llevan décadas deteriorando el ecosistema».

Pero resulta que «por eso no hay manifestación, pero sí se reúnen miles de personas para protestar contra algo que aún no existe» y que, por tanto, no puede haber causado la crisis del sector del mar. Es más, cuando antaño sí funcionó la mina, los problemas de improductividad actuales «no existían».

Dicho lo cual, y tras recomendar que se busquen culpables en otro lado para explicar la muerte del marisqueo, la asociación pro mina de Touro llega a ironizar con la protesta de A Illa aclarando que muchos de los manifestantes «no son de la comarca, no conocen el proyecto, no leyeron un solo documento técnico y non van a sufrir ni a beneficiarse de las consecuencias de la decisión que se tome».

Todo ello mientras en Touro y O Pino «hay familias que necesitan trabajo de calidad, jóvenes que se ven obligados a marcharse de una comarca que se vacía cada día un poco más», de ahí que consideren que «el futuro de Touro y O Pino debemos decidirlo quienes vivimos aquí».

Para terminar, «exigimos que el proyecto se evalúe en base a criterios técnicos y científicos, no desde las pancartas, y que aquellos que estén preocupados por la ría empiecen por denunciar lo que ya la está destruyendo».