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«Fungona» sorprende ás favoritas no inicio da Copa Mörling

A ausencia de vento marcou a proba do Sepelo e obrigou a reducir o percorrido a unha volta

Un momento da regata disputada onte en Portonovo.

Un momento da regata disputada onte en Portonovo. / FdV

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R. A.

Arousa

O seu nome non estaba entre as grandes favoritas, pero a regata do Sepelo, a proba que abre a V edición da Copa Mörling, deixou a sorpresa da victoria da dorna «Fungona», de Dorneiros Regateiros de Cambados. A proba estivo marcada pola ausencia de vento no percorrido, un vento do oeste que apenas era capaz de mover as embarcacións e dificultaba a navegación. De feito, a proba do Sepelo estaba fixada para dúas voltas a un triángulo fronte á costa de Portonovo, pero rematouse despois de que se dese tan só un ante as dificultades para avanzar que tiñan as 19 dornas participantes.

A segunda posición da proba foi para a dorna «AbueloTucho», mentres a terceira foi a parar ás mans de «Pereka», a gran favorita para sumar o quinto entorchado. Na cuarta praza cruzarían a liña de meta «Selosa» e «Miserela».

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A clasificación xeral tamén queda encabezada por «Fungona», pero o vindeiro sábado poderá sufrir un cambio, xa que está previsto que se celebre a segunda xornada da Copa Mörling en augas de Cambados, coa disputa da VII Regata do Salnés que organiza a Asociación Dorneiros Regateiros en Cambados. Antes de que finalice o mes tamén se disputará a terceira, a do Triángulo do Cantiño. A Copa resolverase en agosto coa disputa da quinta proba en augas de Combaerro, onde ten lugar a Regata da Reiboa.

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