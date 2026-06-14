Navegación Tradicional
«Fungona» sorprende ás favoritas no inicio da Copa Mörling
A ausencia de vento marcou a proba do Sepelo e obrigou a reducir o percorrido a unha volta
O seu nome non estaba entre as grandes favoritas, pero a regata do Sepelo, a proba que abre a V edición da Copa Mörling, deixou a sorpresa da victoria da dorna «Fungona», de Dorneiros Regateiros de Cambados. A proba estivo marcada pola ausencia de vento no percorrido, un vento do oeste que apenas era capaz de mover as embarcacións e dificultaba a navegación. De feito, a proba do Sepelo estaba fixada para dúas voltas a un triángulo fronte á costa de Portonovo, pero rematouse despois de que se dese tan só un ante as dificultades para avanzar que tiñan as 19 dornas participantes.
A segunda posición da proba foi para a dorna «AbueloTucho», mentres a terceira foi a parar ás mans de «Pereka», a gran favorita para sumar o quinto entorchado. Na cuarta praza cruzarían a liña de meta «Selosa» e «Miserela».
A clasificación xeral tamén queda encabezada por «Fungona», pero o vindeiro sábado poderá sufrir un cambio, xa que está previsto que se celebre a segunda xornada da Copa Mörling en augas de Cambados, coa disputa da VII Regata do Salnés que organiza a Asociación Dorneiros Regateiros en Cambados. Antes de que finalice o mes tamén se disputará a terceira, a do Triángulo do Cantiño. A Copa resolverase en agosto coa disputa da quinta proba en augas de Combaerro, onde ten lugar a Regata da Reiboa.
- Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País
- Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años
- La bodega Forjas do Salnés se presenta en sociedad en Meaño
- Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove
- Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados
- Restricciones de estacionamiento y sanciones de hasta 6.000 euros para autocaravanas en O Grove
- Forjas del Salnés se presenta en sociedad con un millar de asistentes y el respaldo institucional
- «Longa vida ao viño de Barrantes»