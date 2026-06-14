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La Festa da Bicicleta de Cambados reúne a 700 ciclistas de todas las edades

El Concello se mostró satisfecho con el resultado

Participantes en la Festa da Bicicleta de Cambados.

Participantes en la Festa da Bicicleta de Cambados. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

Cambados celebró hoy su Festa da Bicicleta después del aplazamiento de hace un par de semanas debido al mal tiempo y nuevamente obtuvo una respuesta positiva.

La organizó contatibilizó 700 participantes con edades comprendidas entre los tres y los 80 años.

La concejala organizadora, Noelia Gómez, de Deportes, agradeció la participación y la implicación del personal municipal que «hace posibles todas estas citas».

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Asistentes antes de la salida.

Asistentes antes de la salida. / Iñaki Abella

Como en anteriores ediciones, hubo premios y sorteos entre los que se sumaron a este recorrido de diez kilómetros que este año modificó el trazado, eliminando la cuesta de Burgáns para hacerlo más llevadero, pero sin renunciar a los grandes enclaves cambadeses.

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