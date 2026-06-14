La estación marítima de Vilagarcía contará con tienda de recuerdos y cafetería

La futura estación marítima de Vilagarcía de Arousa contará con servicio de restauración y una tienda de recuerdos. El proyecto ya va tomando forma, con la estructura exterior del edificio ya terminada y la preparación del terreno donde se creará una zona de esparcimiento, con césped artificial y unos bancos.

La estación marítima la impulsó en su día el concejal de Turismo de Vilagarcía, Álvaro Carou, y la Axencia de Turismo de Galicia recogió el guante y puso a rodar el proyecto en colaboración con la Autoridad Portuaria.

Se trata de una infraestructura semejante a la que ya funciona desde hace unos años en Vilanova, y podría servir para dar un impulso al turismo náutico y a las numerosas empresas de la comarca que ofrecen alquiler de embarcaciones o travesías por la ría.

La estación se ubica en el Muelle de Pasajeros, en una zona donde estuvo el Club de Mar del Liceo. Los edificios llevaban tiempo abandonados, estropeando una zona de paseo habitual de vecinos y visitantes, muchos de los cuales acuden precisamente a ese lugar a presenciar las puestas de sol.

Plaza en la que se instalará césped artificial, bancos e iluminación ornamental. / Noe Parga

La empresa contratada por la Xunta de Galicia, Construcciones Orega, se encargó de demoler las anteriores edificaciones. En su lugar, se ha levantado la terminal de pasajeros en la parte derecha del muelle (mirando al mar), mientras que en la izquierda se habilitará una plaza con bancos, iluminación ornamental y césped. En un futuro podría completarse el conjunto con la instalación de una obra artística.

En lo que respecta a la estación en sí, cuenta con dos entradas: una de ellas conduce a una tienda, y la otra a la gran sala de recepción. La terminal contará también con una cafetería y una pequeña cocina, para servir desayunos o algo rápido para comer. El edificio tiene una superficie útil de unos 350 metros cuadrados.

El interior será muy luminoso y amplio gracias a los ventanales y al falso techo que imitará la cubierta a dos aguas

En estos momentos, la empresa constructora ya ha terminado de levantar la estructura y ha impermeabilizado la cubierta y una de las fachadas. En los próximos días empezará a colocar los elementos definitivos del exterior. Así, el diseño contempla que la cubierta y la fachada oeste serán de cinc, lo que proporcionará al edificio una estética industrial; mientras, las demás fachadas se forrarán con unas planchas aislantes de sate de color blanco, que darán al conjunto un aspecto más suave y acogedor.

En el interior, una de sus principales características será el recubrimiento de las paredes con madera, mientras que el falso techo respetará las caídas de la cubierta a dos aguas, lo que proporcionará a la estancia una agradable sensación de amplitud.

Otra de las características estéticas más destacables de la futura estación marítima de Vilagarcía son sus grandes ventanales, que además de dar luminosidad a la recepción permitirán a los viajeros observar el mar mientras esperan a salir o toman algo. El presupuesto es de un millón de euros, y se financia con cargo a los fondos europeos del Next Generation.

Una vez la obra esté concluida, Turismo de Galicia deberá sacar a licitación los diferentes servicios de explotación (como la tienda o la cafetería), por lo que es poco probable que entre en funcionamiento en lo que resta de año 2026.

Demoras justificadas

El proyecto de la estación marítima de Vilagarcía se vio retrasado en su día porque la Xunta de Galicia tuvo que sacarlo a concurso y adjudicarlo dos veces, ya que la empresa que ganó la primera licitación se echó atrás y renunció al contrato. En la siguiente licitación, la Xunta actualizó los precios (subió el presupuesto estimado en unos 200.000 euros), y resultó adjudicataria la empresa Construcciones Orega.

Eso sí, esta firma se ha encontrado con menos margen de acción en cuanto a plazos, al empezar las obras en noviembre, bastante más tarde de lo que había previsto inicialmente Turismo de Galicia. Además, el durísimo invierno pasado, marcado por la sucesión constante de temporales, impidió también un desarrollo normal de los trabajos.

La terminal está pensada sobre todo para los peregrinos y los pasajeros de catamaranes y cruceros pequeños

La estación marítima de Vilagarcía está pensada sobre todo para la recepción de pasajeros de catamaranes y pequeños cruceros, así como de los peregrinos tanto de la ruta Mar de Arousa (que hacen el viaje hasta Pontecesures por mar) como de la Variante Espiritual do Salnés, que en muchos casos deciden remontar el río Ulla desde Vilanova o Vilagarcía.

Pero, al mismo tiempo, este proyecto servirá para mejorar de forma muy notable una parte de la fachada marítima de Vilagarcía, antes degradada por la presencia de los edificios abandonados del antiguo Club de Mar.

A escasos 300 metros de distancia, junto al muelle de O Ramal, está concluyendo otro proyecto que transformará, igualmente, la línea portuaria de Vilagarcía. Se trata de la apertura de una zona verde en una antigua explanada que era utilizada como aparcamiento.

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Esta «apertura» de Vilagarcía al mar continuará con la demolición de unas naves en desuso situadas a la entrada del muelle de O Ramal. El Concello ya ha reservado una partida económica para esa obra, pero está a la espera de firmar un convenio con el Puerto por la cesión de los terrenos.