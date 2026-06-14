Policía Local
Los controles de alcoholemia dejan ocho conductores denunciados en Vilagarcía
Casi la mitad, arrojaron un positivo considerado como un delito contra la seguridad vial
La Policía Local de Vilagarcía denunció en las últimas horas a ocho conductores por superar la tasa de alcohol al volante. Del total, tres fueron por la vía penal, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial.
Los casos más recientes tuvieron en la mañana de hoy, con tres automovilistas interceptados con una tasa en miligramos por litro de aire espirado compatible con una infracción administrativa. También otro durante el turno de noche, que registró los casos de mayor gravedad.
Esto es, que entre la noche del viernes y la del sábado, los agentes detectaron a dos conductores que arrojaron un resultado superior a la tasa penal, cursando las correspondientes denuncias por un presunto delito contra la seguridad vial.
En uno de los episodios, el infractor fue localizado por el aviso de otro conductor. Informó a las autoridades de que había un coche circulando en dirección Cambados-Vilagarcía, realizando maniobras extrañas, invadiendo el carril contrario y con cambios de velocidad sin causa aparente.
Los agentes vilagarcianos lo interceptaron en la calle Valle-Inclán y cuando lo sometieron a las pruebas, arrojó 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Fue el viernes, sobre las 22.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cordeiro suspende la Festa da Empanada de Millo do País
- Prosigue la búsqueda por mar y tierra en O Grove: la cartera abandonada es de un varón de 35 años
- La bodega Forjas do Salnés se presenta en sociedad en Meaño
- Unas pertenencias en unas rocas movilizan un dispositivo de búsqueda por mar y tierra en O Grove
- Aparatoso incendio en una casa en Cambados
- Segundo ataque en una semana a la iglesia de San Benito de Fefiñáns en Cambados
- Restricciones de estacionamiento y sanciones de hasta 6.000 euros para autocaravanas en O Grove
- Forjas del Salnés se presenta en sociedad con un millar de asistentes y el respaldo institucional