Los controles de alcoholemia dejan ocho conductores denunciados en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía denunció en las últimas horas a ocho conductores por superar la tasa de alcohol al volante. Del total, tres fueron por la vía penal, como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial.

Los casos más recientes tuvieron en la mañana de hoy, con tres automovilistas interceptados con una tasa en miligramos por litro de aire espirado compatible con una infracción administrativa. También otro durante el turno de noche, que registró los casos de mayor gravedad.

Esto es, que entre la noche del viernes y la del sábado, los agentes detectaron a dos conductores que arrojaron un resultado superior a la tasa penal, cursando las correspondientes denuncias por un presunto delito contra la seguridad vial.

En uno de los episodios, el infractor fue localizado por el aviso de otro conductor. Informó a las autoridades de que había un coche circulando en dirección Cambados-Vilagarcía, realizando maniobras extrañas, invadiendo el carril contrario y con cambios de velocidad sin causa aparente.

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Los agentes vilagarcianos lo interceptaron en la calle Valle-Inclán y cuando lo sometieron a las pruebas, arrojó 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Fue el viernes, sobre las 22.00 horas.