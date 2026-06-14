Coas Gharbosas, baila ata o goberno de Vilagarcía
En Vilagarcía onte non faltou a boa música grazas á I Foliada do Piñeiriño organizada pola asociación As Gharbosas e á Escola de Música e o Conservatorio, que ofreceron un aperitivo do Clasclás
A primeira Foliada do Piñeiriño organizada pola asociación As Gharbosas foi todo un éxito de asistencia.
Ata autoridades locais como o alcalde, Alberto Varela, e os concelleiros de Urbanismo, Cultura e Turismo animáronse a botar uns bailes na pista.
O propósito de entidade era revivir esta tradición de confraternidade e festa, sacando á rúa o seu bo facer na música tradicional. A entidade naceu hai un ano, aproximadamente, pero non perde o tempo.
O obxectivo é que haxa unha segunda edición dun evento que tamén contou cun mercado de artesanía, centrado en instrumentos tradicionais, así como un taller familiar, ademais das actuacións de Cantareiras Bulideiras e Ferriñas Bravas, entre outras cousas.
A música tamén se escoitou no centro da cidade grazas ao alumnado e mestres da Escola Municipal de Música e Conservatorio de Vilagarcía, que recibiron fortes aplausos e peticións de bises por parte dun nutrido público, ao que incluso lle puxeron unhas cadeiras.
O concerto formaba parte dos pasarrúas incluídos no do festival Clásclás; un aperitivo do que haberá do 20 ao 27 de xuño.
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