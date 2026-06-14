O Grove adjudicará en próximos días el servicio de desbroce y limpieza de caminos municipales

En los últimos días han arreciado las quejas de vecinos y visitantes por la presencia de maleza en diferentes puntos de O Grove. Incluidos algunos de los lugares de mayor atractivo y más frecuentados por los ciudadanos, como pueden ser Punta Moreiras y otros espacios de la parroquia de San Vicente.

La imagen de abandono que proyectan afea el entorno, pero es que, además, la abundancia de maleza aumenta considerablemente el riesgo de incendio.

Una situación que se ha visto agravada en las últimas semanas y que el alcalde reconoce, y además de lamentar el hecho de no haber podido actuar antes dice confiar en que pueda solventarse «a la mayor brevedad posible».

La vegetación en el entorno de la playa de Area de Reboredo. / M. Méndez

Tanto es así que «en próximos días vamos a adjudicar el servicio de desbroce y limpieza de caminos y vías municipales», anuncia en alusión a un concurso abierto la semana pasada en el que se contempla un presupuesto base de licitación de 64.000 euros.

En el gobierno local consideran que este tipo de trabajos «son fundamentales para garantizar la seguridad viaria, prevenir incendios forestales y mantener en buen estado las infraestructuras viarias del municipio».

Las malas hierbas que crecen en Punta Moreiras. / M. Méndez

Lo que se busca con este contrato es eliminar vegetación empleando medios mecánicos y manuales, podar las ramas bajas del arbolado que invaden las zonas de tránsito, recoger y gestionar de forma adecuada los residuos generados y efectuar una limpieza de cunetas para garantizar el correcto drenaje de las vías de circulación.

El de desbroce y limpieza de caminos no es el único procedimiento actualmente en marcha. El Concello también afronta la contratación de la obra de mejora de la seguridad peatonal en la maltrecha pasarela de madera de la isla de A Toxa, así como la reforma del área de juego del campo de fútbol de Monte da Vila.

Otra de las contrataciones que están en proceso se centra en la limpieza, durante la temporada estival, de los aseos públicos de A Lanzada, Raeiros, Area da Cruz, Area Grande, Area das Pipas y O Corgo.