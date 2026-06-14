Buscan limpiadores para los aseos públicos de las playas y de O Corgo

El Concello de O Grove ha puesto en marcha el proceso de contratación del servicio de limpieza de aseos públicos durante la temporada estival, a prestar en las playas de A Lanzada, Raeiros, Area da Cruz, Area Grande y Area das Pipas, así como en el entorno de la zona portuaria de O Corgo.

Se trata de un contrato de dos meses y medio de duración que se refiere a ocho módulos de aseos distribuidos en las siete localizaciones fijas aludidas y una localización con dos módulos portátiles químicos, para lo que se requiere de tres trabajadores que se ocupen tanto de la limpieza como de la apertura y cierre.

Atendiendo a las tablas salariales del convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Pontevedra, así como a los costes de materiales, medios auxiliares, alquileres y precios actuales de mercado, la administración local calcula un desembolso cercano a los 40.000 euros, de los cuales cerca de 14.000 corresponden a la mano de obra.

En las condiciones del contrato se hace constar que dos de los empleados deben hacer cinco rondas de limpieza diarias, mientras que el tercero se encargará de la apertura y cierre de los aseos y de la última limpieza en día, justo antes de cerrar las instalaciones.

La playa de Area das Pipas. / M. Méndez

Este servicio incluye el alquiler, vaciado y reposición de dos aseos portátiles químicos situados en una de las localizaciones durante los 75 días de contrato.

Al igual que contempla «la amortización y mantenimiento de maquinaria, carros de limpieza, cubos, mopas, fregonas, esponjas, pulverizadores y demás útiles necesarios para la prestación del servicio», estimándose un oste de 15 euros al día.

Asimismo, el Concello aportará uniformes, calzado de seguridad, guantes, máscaras y demás elementos de protección necesarios, lo cual supondrá un desembolso de 120 euros por trabajador.

A mayores, la administración reserva mil euros para pequeñas reparaciones e intervenciones imprevistas que resulten necesarias «para mantener las instalaciones en servicio» durante su uso intensivo en temporada estival.