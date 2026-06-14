Adro Vello, joya arqueológica de Galicia, sufre el descuido de su entorno a pesar de su declaración BIC

El yacimiento arqueológico de Adro Vello lleva décadas mendigando atención. Consiguió buena parte de los mimos que requería cuando la Xunta de Galicia decretó en 2022 que este lugar y su entorno conforman un Bien de Interés Cultural (BIC), y de nuevo con actuaciones complementarias como la puesta en marcha del centro pastoral de San Vicente de O Grove y la apertura de un aula de interpretación desde la que mostrar la riqueza que atesora.

Pero una joya arqueológica como esta necesita más. Y no es que vuelva a reclamar su musealización o la ampliación de las excavaciones mediante las que descubrir la riqueza histórica que sigue enterrada al lado de la zona explorada desde los años ochenta, sino que pide a gritos acciones mucho más sencillas, tales como adecentar el entorno y eliminar la maleza que vuelve a cubrirlo.

El yacimiento de Adro Vello. / M. Méndez

Nadie puede dudar de su interés científico ni de su importancia histórica y arqueológica, siendo estos los argumentos manejados cuando se le otorgó el «título» de BIC, al considerarlo «uno de los bienes arqueológicos más singulares en el ámbito de la comunidad autónoma» y resaltar que «el conjunto constituye un lugar de relevante interés cultural caracterizado por sus valores históricos y arqueológicos», dado que «representan e ilustran la evolución de la sociedad y del paisaje cultural de Galicia» desde la antigüedad.

De ahí que nadie entienda la imagen que ofrece este lugar en el que «existen evidencias de una factoría romana de salazón (S. I-IV d. C.), con restos destacables de un área de explotación de los recursos marinos, muros de cantería almohadillados, restos de estuco pintado, cerámica de construcción y un ara dedicada a la deidad Deverius».

El mismo espacio en el que fue hallada una moneda con la representación de la traslación del cuerpo del apóstol Santiago, acuñada en Compostela entre 1157 y 1188.

El yacimiento de Adro Vello y la carretera que se cree necesario desviar (en la actualidad). / M. Méndez

Eso sin olvidar que dispone de una zona arqueológica con restos de una necrópolis de inhumación con varios niveles sucesivos de enterramiento, que van desde el siglo V d. C. hasta el XVIII, así como los de una iglesia medieval.

Esto da una idea de la larga secuencia de ocupación de Adro Vello, pues a partir de su origen como lugar productivo de la época romana llegó una importante dedicación al ámbito funerario y eclesiástico, a partir de época tardoantigua y hasta el siglo XVIII, cuando la iglesia de San Vicente se traslada a su ocupación actual y cesan los enterramientos en el lugar que ocupa dentro del cordón dunar de la playa de O Carreiro.

Abundando en ello, puede destacarse que, de la fase más antigua, que se corresponde con la factoría de salazón datada aproximadamente entre los siglos I y IV, quedan restos de pilones recubiertos de mortero y un muro que protege las estructuras del mar, mientras que entre las estructuras tardoantiguas o altomedievales destacan muros y enlosados.

El yacimiento de Adro Vello sale a flote / M. Muñiz

A lo que se suman la necrópolis de inhumación usada entre los siglos V-VII y XVIII, y los restos de la iglesia utilizada, por lo menos, desde la Alta Edad Media.

Todo ello consta en el expediente del BIC en el que se asume claramente que su valor científico «reside en el potencial que presenta como área de reserva arqueológica sin excavar en su totalidad, además de por la presencia de una variada tipología de otros bienes con valor cultural también en su entorno».

Pues bien, nada de esto parece tener importancia si se observa el abandono que vuelve a presentar Adro Vello, tanto en su interior como en el exterior del recinto que ocupa y se encuentra cerrado perimetralmente. Por cierto, que ese cierre también está en malas condiciones.