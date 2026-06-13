Los ronqueos se extienden desde Vilagarcía a Madrid, Sanxenxo y Baiona

La empresa vilagarciana Novomar Arousa sigue desplegando una intensa labor promocional mediante la que dar a conocer su papel como firma distribuidora de productos de calidad y, de paso, introducir en Galicia un pez tan preciado como el atún rojo, capturado mediante técnicas de pesca sostenible y métodos que reducen el sufrimiento del animal en las milenarias almadrabas gaditanas.

Así se explican las exhibiciones del despiezado de este valorado túnido, al que, como sucede con el cerdo, «se aprovecha todo». Unas demostraciones conocidas como ronqueos, dado que esa es la palabra que mejor define el paso del cuchillo por la espina del portentoso pez cuando es minuciosamente descuartizado, desarrolladas el año pasado en localidades como O Grove y Vigo.

El ronqueo ofrecido por Novomar Arousa en Madrid. / FdV

En la presente temporada del atún rojo que se captura en el Estrecho de Gibraltar aprovechando su desplazamiento migracional, Novomar Arousa ya ofreció ronqueos en Vilagarcía y la capital de España. Al igual que lo hizo en Sanxenxo, con motivo de la inauguración del restaurante de sushi Ika.

Esa fue la última parada, de momento, en una gira que la semana que viene llevará los ronqueos de Novomar Arousa al restaurante Ponte dos Barcos, sito en Baiona, y que se extenderá en semanas posteriores por otros puntos de la geografía gallega.

La empresa distribuidora vilagarciana, que regentan Ana Chaves Otero y Miguel Soto Bonet, se ha propuesto favorecer la expansión del atún rojo en la comunidad, y de ahí que se marcara el desafío de dar a conocer su trabajo con exhibiciones de ronqueo como las citadas.