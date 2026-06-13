Recogen casi 9.000 firmas para exigir más recursos para la discapacidad en O Salnés

La campaña de la ANPA del Centro de Educación Especial de Marxión ha concluido con la recogida de casi 9.000 firmas, es decir, apoyos a su reclamación a la Xunta de más recursos asistenciales para las personas con discapacidad en la comarca una vez finalizada la etapa escolar. Además, van a llevar sus demandas a la Mancomunidade do Salnés.

Sus representantes se volvieron a reunir con el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, para informarlo del éxito de la iniciativa que pusieron en marcha hace un par de meses con la finalidad de reclamar a la administración autonómica la creación de una residencia y de un centro de día públicos.

En concreto, reunieron 8.839 firmas, que remitirán en los próximos días a la Consellería de Política Social para exigir que la atención socioeducativa de este colectivo tenga continuidad más allá de los 21 años.

Desde Ravella indicaron que además de seguir buscando el apoyo de la ciudadanía, la ANPA dará un paso más llevando su reclamación a la Mancomunidad do Salnés, ya que la problemática de las personas con discapacidad que al terminar la etapa escolar se quedan sin alternativas para poder continuar con su desarrollo personal y formativo afecta «a muchas familias de la comarca».

«No hay plazas públicas suficientes en la zona y muchos chicos tienen que quedarse en casa porque las familias carecen de recursos para optar a otras opciones y esto les supone un enorme retroceso en su evolución», explicó Conchi Ventoso, presidenta de la asociación.

Para garantizar esta atención asistencial proponen en primera instancia la puesta en marcha de un centro de día de entre 50 y 80 plazas. Pero también la creación de una residencia con capacidad para unas 100 personas «porque, desgraciadamente, llegará un día en el que nuestros hijos se queden sin nosotros para poder cuidarlos y queremos que queden debidamente atendidos».

Por su parte, el regidor de Vilagarcía aseguró que desde el Concello se realizarán las gestiones necesarias y se prestará toda la ayuda posible .«Una sociedad como la nuestra, y en pleno siglo XXI, no puede dejar desatendidos a los colectivos más desfavorecidos. Y las administraciones competentes tienen que dar la debida respuesta», declaró Varela.

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Además, se comprometió a exponer la demanda de la ANPA ante los representantes de la entidad comarcal con el objetivo de seguir sumando apoyos y hacer más fuerza ante la Consellería de Política Social.