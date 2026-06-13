Una rareza botánica florece en el maltrecho Saco de Fefiñáns, en Cambados

La propuesta de declarar un Espazo Natural de Interese Local que dé protección a 91 hectáreas del litoral de Cambados aún no ha sido decidido por parte del Concello, la administración competente.

Sin embargo, sus promotores siguen insistiendo y estos días han mostrado «un nuevo argumento», la aparición de ejemplares de la escasa «cistanche phelypaea» en una parte del perímetro propuesto.

Más concretamente, en el saco de Fefiñáns donde, aunque aún sigue declarado como C al marisqueo, parece que va recuperando la salud. Desde el Colectivo Ecoloxista do Salnés señalan que la recuperación del litoral cambadés es «notable, gracias a la reducción de los vertidos» y que está «favoreciendo el regreso de especies vegetales que permanecían latentes».

Vista general del ejemplar localizado en Cambados. / FdV

Como la mentada que, aunque su presencia en Galicia se concentra en esta zona arousana, siendo el límite norte de su distribución mundial, es poco común y permanece oculta bajo tierra durante la mayor parte de su ciclo. Es «una rareza botánica», un «indicador de le elevada calidad ecológica de este ecosistema litoral» urbano.

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Insisten en que el ENIL es compatible con el marisqueo y «imprescindible» para preservar este medio y consolidar avances.