Investigan a dos personas por hurtos en negocios de Vilagarcía

Las autoridades policiales investigan a dos personas como presuntas autoras de varios hurtos perpetrados en establecimientos comerciales del centro de Vilagarcía.

En concreto, los negocios están ubicados en la zona de la plaza de Galicia y los objetos denunciados como sustraídos fueron recuperados por los agentes y devueltos a sus legítimos propietarios en una intervención realizada entre la Policía Local y la Policía Nacional de la ciudad arousana.

Según fuentes oficiales, se han instruido las correspondientes diligencias de oficio y los agentes estaban a la espera de que los comerciantes perjudicados presentaran la pertinente denuncia de los hechos.

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No han trascendido más detalles del tipo, cantidad y valor de la mercancía que habrían hurtado las dos personas que están siendo investigadas por los cuerpos policiales.