Un «infierno» de llamas y explosión en una casa de Cambados deja ocho afectados

Efectivos con quemaduras y golpes de calor y cuatro vecinos trasladados al hospital es el balance humano del grave incendio ocurrido hoy en una casa de Tragove, en Cambados.

«Un infierno» con explosión incluida, según relataron los servicios de emergencias, que en lo material calcinó todo lo almacenado en un garaje y la casa inhabitable hasta no se sabe cuándo.

El aviso saltó sobre las cuatro de la tarde de un día donde, además, hubo un nuevo cierre de parques en el Consorcio Antiincendios por haberse excedido las horas extraordinarias a estas alturas del año. Solo estaban operativos O Porriño y Ribadumia para toda la provincia y coincidió con otro grave siniestro en O Rosal.

Bomberos y el servicio de Emerxencias de Cambados se unieron en un operativo que se prolongó durante cuatro horas. Las llamas empezaron en el garaje y se investiga si tuvieron un origen eléctrico.

Efectivos participantes en el incendio de una casa en Cambados. / Iñaki Abella

El caso es que la familia propietaria de tres miembros estaba durmiendo la siesta justo encima; en la primera planta de esta vivienda de dos.

Muy rápidamente empezó a generarse una columna de denso humo negro, alertando a los de la casa. Según testigos, la fortuna fue que la hija manifestó al resto que le olía a quemado: «Tuvieron que escapar a toda prisa». De hecho, el primer aviso hablaba de personas atrapadas.

Todos tuvieron que ser evacuados posteriormente y también uno de sus vecinos más cercanos, que no dudó en adentrarse en el espacio subterráneo con una manguera mientras otros le echaban agua por encima, así que sufrió un golpe de calor y síntomas de intoxicación con monóxido de carbono.

Vista general del dispositivo del incendio de la casa en Cambados. / Iñaki Abella

«Era un infierno. La carga calorífica era brutal», explicaba un efectivo después. De hecho, dos bomberos de Ribadumia sufrieron quemaduras en la cara y en las manos y dos efectivos cambadeses, golpes de calor. Todos fueron atendidos in situ por una de las dos ambulancias medicalizadas que movilizó el 061. Y no solo fue eso, en el momento de la extinción explotó un camping gas y la deflagración derribó a uno de ellos.

En el garaje también había una caldera, dos coches, lavadora, herramientas, algo de madera... que quedaron completamente calcinados. Además, estaban las escaleras interiores de conexión con la zona de hogar, así que el humo llegó a la primera planta.

La columna de humo que se formó en el incendio de la casa de Cambados. / FdV

Más de 30.000 litros se emplearon en una extinción que, entre el calor que ya hacía de por sí, dejó exhaustos a los profesionales participantes en una intervención en la que también estuvo la Guardia Civil y la Policía Local.

Fuentes de los representantes de los bomberos del Consorcio señalaron que este episodio es una prueba de lo que vienen advirtiendo desde hace tiempo en sus demandas de arreglar el problema de las horas extras, acusándole de anteponer el ahorro a la seguridad ciudadana.

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Cambados tiene un equipo cualificado, pero hay otras villas en O Salnés y la provincia que dependen exclusivamente de los cuatro parques. Además de los mentados son Vilagarcía y O Morrazo.