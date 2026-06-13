La Festa do Viño estrena himno y tendrá pregón de Carlos Sobera

La XXV Festa do Viño de Meaño contará este año con el estreno de un himno propio, además de la presencia del actor y presentador televisivo Carlos Sobera, que será el pregonero. En la jornada de despedida actuará la orquesta Panorama.

Esos son los grandes platos que anunciaba ayer el regidor, Carlos Viéitez, en el acto de presentación celebrado en el hotel-restaurante Quinta de San Amaro, con presencia de bodegueros y el sorteo de stands para ocupar los puestos en la plaza durante esta feria.

Se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio en la Praza do Concello. Se podrán degustar caldos de veinte bodegas, como Anadigna, Vionta, Torre Penelas, Lagar de Pintos, Veiga Naum, Pablo Padín, Zárate, Cristimil, Paco&Lola, Forjas del Salnés y O Forrollo.

Junto a ellas, Rozas, Albamar, Terras de Lantaño, Pedro Méndez, Terra de Mareas, Lagar O Parral, Cabaleiro do Val, Attis, Rexurdir y Avó Roxo. Cada una abona como derecho de participación y compensación por los servicios recibidos una tasa de 150 euros.

El regidor explicó que «el formato aúna a bodegas pequeñas, medianas y grandes», y alentó a todos a disfrutar en esos días de Meaño y su fiesta.

El himno

El himno que se estrenará este año responde a un encargo recibido por Dani Dopazo –líder de orquesta La Oca Band–, que junto con Manuel Uhía y Xoán M. Paradela, concibieron letra y música.

Dani Dopazo reconocía que «la letra la concebimos a partir de las directrices que nos dio el alcalde: que fuera alegre, bailable y que hablara de la Galicia y Meaño, del vino y su naturaleza». Carlos Viéitez apostillaba que «en la fiesta, con una copa se aprende el estribillo, con la segunda, las estrofas».

La inauguración está prevista para las 20.00 horas del viernes 17 de julio. A partir de ahí, apertura de stands con degustación de vinos y gastronomía que se servirá de cocina anexa. Para la ocasión la praza estará cubierta por una carpa de 400 metros cuadrados que albergará una veintena de stands con dimensiones de 2,5 por 2,5 metros cada uno, equipado cada cual con mostrador, cuadro eléctrico, estanterías, focos y rótulo, y con el nombre de cada bodega participante.

El equipamiento de la carpa contará también con mesas, bancos, copas de cristal para la degustación de vinos, mesas altas para cóctel y equipo de imagen y sonido. La parte decorativa incluye elementos vegetales y unos 2.000 metros de guirnaldas para engalanar el centro de la localidad.

En el plano musical, actuará el viernes 17 la Danza de Arcos de Cobas con los gaiteiros Os Cruceiros de Vilalonga. Por la noche, la verbena estará amenizada por los grupos Asia y América.

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El sábado, las charangas Alambique y Mil 9, y verbena sinfónica de la Banda Uniún Musical de Meaño, con vocalistas y música de siempre, y verbena con la orquesta Cinema. Ya el domingo, habrá desfile de autoridades, bodegueros y cofradías, concesión de distinciones y pregón a cargo del televisivo Carlos Sobera. La jornada rematará con el concierto nocturno de Panorama.