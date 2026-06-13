Estreno de cine para el nuevo «Úrsula» del Ateneo Vikingo de Catoira

El Ateneo de Catoira ha culminado una intensa semana de rodaje con el equipo de Jesús Calleja para un capítulo de «Volando Voy» que se podrá disfrutar poco antes de la Romaría Vikinga.

Todos los detalles siguen bajo secreto, casi de sumario, para no desvelar las grandes sorpresas que promete.

Lo que fue público y notorio fue la recreación del desembarco que hoy convirtió las Torres de Oeste en un gran plató que incluso fue sobrevolado por el famoso helicóptero del programa.

El llamamiento realizado desde el Concello dio resultados y no faltó ni el alcalde, Xoán Castaño, ataviado de época. Pero sobre todo, fue un gran momento para conocer al que será el nuevo protagonista de una cita que además es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Y es que la emblemática asociación mostró por primera vez su nuevo barco. Ese con el que, el primer domingo de agosto, surcarán de nuevo el Ulla, siete años después del hundimiento de su mítico drakkar. Cuenta Abraham Lorenzo, su tesorero, que han decidido bautizarlo también con el nombre de «Úrsula».

El alcalde en la cita. / Iñaki Abella

«Ya pasó la ITB y aún nos quedan algunos detalles para que luzca perfecto en su gran estreno de la Vikinga», declaró, contando que, entre otras cosas, quieren instalarle una caseta central para darle el mayor parecido posible a un «knorr». Y es que, cabe recordar, que en esta ocasión han optado por esta tipología; una embarcación que los vikingos utilizaban para transportar mercancías. No obstante, el cometido será el mismo que el del «drakkar»: realizar una incursión guerrera por todo lo alto.

El Ateneo ha puesto mucha ilusión y trabajo -muchos meses- en este proyecto valorado en más de 40.000 euros y para el que hasta pidieron colaboración ciudadana. También tienen el apoyo del programa televisivo, como indicaba Calleja hace unos días en redes sociales.

Asistentes a la grabación de Jesús Calleja. / Iñaki Abella

El problema no solo era que se habían quedado sin embarcación, es que la anterior era de madera y los costes de mantenimiento, conservación y reparaciones elevaban la factura para sus dueños que, cabe recordar, son una entidad sin ánimo de lucro (esta es de fibra, era un antiguo bateeiro).

Además, ahora sus hordas podrán ir más cómodas porque tiene mayor capacidad. Para medio centenar de personas, pero explica el catoirense que reducirán el aforo por temas logísticios.

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Lorenzo, que ha pasado muchas horas con Calleja y los suyos estos días, tampoco soltó prenda de lo que sucederá en el «Volando Voy» vikingo. El programa ha compartido estos días en sus redes sociales cortes de vídeo sobre la grabación. Uno de los misterios mejor guardados es quién acompañará al entrañable aventurero y presentador en su habitual viaje aéreo. La única certeza es que el programa también ha estado recorriendo estos días otros lugares próximos de la ría de Arousa, como A Illa, y también de la zona de Caldas de Reis, donde volaron muy bajo, como captando algunos detalles y llamando la atención de la población.