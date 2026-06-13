Emotivo homenaje del IES de Valga a la promoción que llegó con el covid

El IES de Valga y el Concello tributaron un emotivo homenaje a los 33 alumnos que se graduaron en la promoción de Bachillerato 2024-2026. Fue en el transcurso de un acto desplegado en el Auditorio que sirvió para poner el broche final a una etapa decisiva en la vida académica y personal de estos estudiantes, que ahora afrontan nuevos retos formativos y profesionales.

La ceremonia reunió a alumnado, familias, profesorado y representantes institucionales en una tarde de celebración y reconocimiento al esfuerzo realizado durante los últimos años. Los jóvenes graduados llegaron al instituto en un contexto especialmente complejo, marcado por las restricciones derivadas de la pandemia, y desde entonces han compartido seis años de aprendizaje, crecimiento personal y experiencias que quedarán en la memoria de toda la comunidad educativa.

El acto estuvo presentado por David Bañón y Ainhoa Sobrino y contó con la presencia del alcalde, José María Bello Maneiro, la concejala de Educación, Carmen Gómez, y la directora del centro, Conchi Paz. También participaron las familias a través de Patricia Rañó, vicepresidenta de la asociación de madres y padres del alumnado.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la entrega de diplomas a los 33 estudiantes que finalizaron sus estudios de Bachillerato. Además, la comunidad educativa rindió homenaje a los mejores expedientes académicos de la promoción. Jesús Lafuente recibió el Premio Ángel Carracedo en la modalidad de Ciencias, mientras que Martín Otero fue distinguido en la rama de Humanidades y Ciencias Sociales.

A pesar de sus destacados resultados académicos, ambos estudiantes coincidieron al señalar que el mayor logro de esta etapa no se encuentra únicamente en las calificaciones obtenidas, sino en las experiencias compartidas y en los vínculos de amistad construidos durante estos años junto a sus compañeros.

Durante su intervención, el alcalde quiso trasladar su felicitación a todos los graduados y destacó el esfuerzo realizado para alcanzar esta meta. «Habéis recorrido el camino y ahora os acompañamos en la celebración final. Estamos orgullosos de todos vosotros. Sois el futuro», afirmó José María Bello Maneiro, quien también agradeció el trabajo desarrollado por el equipo directivo y el profesorado, así como el papel «importante» desempeñado por las familias en el proceso educativo.

Un momento de la fiesta de graduación. / Concello de Valga

Por su parte, la directora del centro, Conchi Paz, pronunció un discurso centrado en los valores humanos y en la importancia de afrontar el futuro con responsabilidad y confianza.

La responsable del instituto subrayó que el éxito no debe medirse únicamente por los títulos académicos, sino también por la capacidad de «ser buenas personas», afrontar los «desafíos» que se presenten y aprovechar las «oportunidades» que encontrarán en la nueva etapa que ahora comienzan.

Con la entrega de diplomas, las fotografías de recuerdo y los aplausos de familiares y docentes, la promoción 2024-2026 cerró oficialmente una etapa marcada por la superación y el compañerismo. Para estos 33 jóvenes, la graduación supuso no solo el final de sus años en el instituto, sino también el comienzo de un nuevo camino lleno de posibilidades.