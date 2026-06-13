Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elegir carreras en GaliciaLíder del Tren de AraguaJoyas de ZapateroGalicia ronda los 40ºReservas hoteles Vigo105 años de Flora LorenzoCantero gallego de Gaudí
instagramlinkedin

Sucesos

Detenidos dos hombres en Vilagarcía por agredir a sus parejas; uno intentó atropellar a la mujer con un patinete

Ambos episodios ocurrieron en la vía pública y con escasos minutos de diferencia

En caso, sucedió delante de los hijos menores de la mujer

Uno de los episodios tuvo lugar en el paseo de A Concha de Vilagarcía.

Uno de los episodios tuvo lugar en el paseo de A Concha de Vilagarcía. / Noé Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

La Policía Local y la Nacional de Vilagarcía detuvieron en las últimas horas a dos hombres por agredir a sus respectivas parejas.

En un caso, el hombre intentó atropellar a la mujer con un patinete y en presencia de sus hijos menores.

Ambos episodios sucedieron a última hora del viernes, en la vía pública y con escasos minutos de diferencia e incluso de distancia.

Uno en la zona de estacionamiento de O Ramal y el otro en el paseo marítimo de la playa de A Concha.

Primero, los agentes locales detuvieron junto a los nacionales a un hombre de 30 años por un presunto delito de violencia de género.

Siempre según las autoridades, el arousano iba a ser ingresado en los calabozos de la Comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

En cuanto al otro caso, se produjo poco después y también intervinieron ambos cuerpos.

Noticias relacionadas

Detuvieron a un hombre de 27 años y nacionalidad colombiana que le arrebató el móvil a su pareja e intentó atropellarla con un patinete, todo ello en presencia de los hijos menores de ella.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents