Detenidos dos hombres en Vilagarcía por agredir a sus parejas; uno intentó atropellar a la mujer con un patinete

La Policía Local y la Nacional de Vilagarcía detuvieron en las últimas horas a dos hombres por agredir a sus respectivas parejas.

En un caso, el hombre intentó atropellar a la mujer con un patinete y en presencia de sus hijos menores.

Ambos episodios sucedieron a última hora del viernes, en la vía pública y con escasos minutos de diferencia e incluso de distancia.

Uno en la zona de estacionamiento de O Ramal y el otro en el paseo marítimo de la playa de A Concha.

Primero, los agentes locales detuvieron junto a los nacionales a un hombre de 30 años por un presunto delito de violencia de género.

Siempre según las autoridades, el arousano iba a ser ingresado en los calabozos de la Comisaría a la espera de pasar a disposición judicial.

En cuanto al otro caso, se produjo poco después y también intervinieron ambos cuerpos.

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Detuvieron a un hombre de 27 años y nacionalidad colombiana que le arrebató el móvil a su pareja e intentó atropellarla con un patinete, todo ello en presencia de los hijos menores de ella.