Sucesos
Detenido en Vilagarcía un hombre tras agredir a un policía portuario y amenazar a la Policía Local
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Vilagarcía
Un hombre fue detenido a última hora de ayer en Vilagarcía por agredir a un policía del Puerto y amenazar a agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar cuando fueron requeridos.
Según el cuerpo municipal, el policía portuario que estaba custodiando embarcaciones de Aduanas le recriminó y le pidió que abandonara el pantalán, pero el hombre se revolvió y le agredió en la cara.
Alertados de los hechos, se personó una patrulla de la Policía de la ciudad y esta misma persona insultó a los agentes y les amenazó de muerte.
De este modo, se instruyeron las correspondientes diligencias que seguirán su curso y que pueden llegar a constituir un delito de atentado contra la autoridad.
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