Detenido en Vilagarcía un hombre tras agredir a un policía portuario y amenazar a la Policía Local

Un hombre fue detenido a última hora de ayer en Vilagarcía por agredir a un policía del Puerto y amenazar a agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar cuando fueron requeridos.

Según el cuerpo municipal, el policía portuario que estaba custodiando embarcaciones de Aduanas le recriminó y le pidió que abandonara el pantalán, pero el hombre se revolvió y le agredió en la cara.

Alertados de los hechos, se personó una patrulla de la Policía de la ciudad y esta misma persona insultó a los agentes y les amenazó de muerte.

Noticias relacionadas

De este modo, se instruyeron las correspondientes diligencias que seguirán su curso y que pueden llegar a constituir un delito de atentado contra la autoridad.