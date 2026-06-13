Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elegir carreras en GaliciaLíder del Tren de AraguaJoyas de ZapateroGalicia ronda los 40ºReservas hoteles Vigo105 años de Flora LorenzoCantero gallego de Gaudí
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Vilagarcía un hombre tras agredir a un policía portuario y amenazar a la Policía Local

Un vehículo de la Policía portuaria de Vilagarcía.

Un vehículo de la Policía portuaria de Vilagarcía. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

Un hombre fue detenido a última hora de ayer en Vilagarcía por agredir a un policía del Puerto y amenazar a agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar cuando fueron requeridos.

Según el cuerpo municipal, el policía portuario que estaba custodiando embarcaciones de Aduanas le recriminó y le pidió que abandonara el pantalán, pero el hombre se revolvió y le agredió en la cara.

Alertados de los hechos, se personó una patrulla de la Policía de la ciudad y esta misma persona insultó a los agentes y les amenazó de muerte.

Noticias relacionadas

De este modo, se instruyeron las correspondientes diligencias que seguirán su curso y que pueden llegar a constituir un delito de atentado contra la autoridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents