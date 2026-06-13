El cineclubismo gallego reflexiona sobre su futuro en Vilagarcía

El Cine Club Ádega continúa con la conmemoración de su medio siglo de vida y amor por el séptimo arte y hoy convirtió Vilagarcía en la capital gallega del cineclubismo, actuando como anfitrión de la asamblea anual de la federación que agrupa estas asociaciones en la comunidad autónoma.

A lo largo de la jornada, representantes de las diferentes entidades reflexionaron sobre el presente y el futuro de un movimiento cultural que «lleva décadas promoviendo el amor por el cine, el pensamiento crítico y la participación ciudadana», explicaron desde la vilagarciana.

No faltó la comida de confraternidad y una celebración conmemorativa para festejar sus 50 años. Una gran trayectoria que puede repasarse a través de diferentes contenidos mediante una exposición que está en el auditorio municipal bajo el nombre de «50 anos de cine. Unha ollada compartida».

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, acudieron a la cita para dar la bienvenida institucional a los asistentes a la reunión de la Federación de Cineclubes de Galicia (Feciga), respaldando la actividad de la asociación local.

Esta también renovó su compromiso, que «cinco décadas después de su fundación, el Cine Clube Ádega sigue reivindicando el cine como espacio de encuentro, diálogo y descubrimiento colectivo».

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Cabe recordar que, para celebrar sus cumpleaños, la directiva confeccionó un programa especial que mira en dos direcciones. Hacia atrás, para poner en valor a los pioneros que, en 1976, impulsaron el movimiento local, cuando programar una película era un gesto artesanal y la proyección se convertía en encuentro. Y hacia delante, para demostrar que no es un objeto de nostalgia