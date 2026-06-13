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«Vilagarcía, Cidade de Libro» se despide con Marta Robles y María Soler y catas literarias y gastronómicas

La presentación de Paulo García Conde se suspende debido a causas personales

Una de las casetas de venta de la feria.

Una de las casetas de venta de la feria. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Vilagarcía

«Vilagarcía, Cidade de Libro» llega a mañana domingo a su fin con una jornada dedicada a la novela contemporánea y con mucho sabor, pues el hilo conductor de la misma será el maridaje entre literatura y gastronomía. Partiendo de que los libros también alimentan, se introduce el concepto del «Book Truck» y se organizan catas para maridar libros con vino o vermú.

Además, el evento recibe a dos grandes comunicadoras, que además de su reconocida trayectoria periodística, han destacado en el campo literario: Marta Robles y María Solar, que firmarán libros y conversarán al atardecer sobre la narrativa actual. La presentación de Paulo García Conde se suspende debido a causas personales.

La actividad en el parque Miguel Hernández se retomará a las 11:00 horas con la apertura de la zona expositiva y de venta de ejemplares, que estará activa hasta las 13:30.

El primero de los espectáculos del día se celebrará en el Rincón dos Contos, a las doce del mediodía, con la cata de libros «Sabores de conto, contos de sabores».

Está destinada a niños de a partir de 4 años y la lectura se transforma en una experiencia divertida y sensorial en la que los niños conocerán títulos de diversos géneros degustando palomitas, algodón de azúcar, lácteos o fruta, «sabores que les ayudarán a asociar las historias con determinadas emociones», explican desde el Concello.

En cuanto a los mayores de 18 años, la primera actividad de «Maridaxe dos sentidos» será a las 12.00 horas y habrá otra a las 19.30 horas.

La vilagarciana Alba Tomé presentó su primera novela.

La vilagarciana Alba Tomé presentó su primera novela. / Iñaki Abella

Mediante un vermú literario, las 35 personas que hayan reservado plaza a través de la plataforma ticket.vilagarcia.gal participarán en una cata mixta que combinará novedades editoriales, clásicos de la literatura, relatos orales y música con vermús y conservas en vinagre.

Después del descanso del mediodía, los stands volverán a levantar las persianas a las 18.00 horas, momento en el que también comenzará en el Rincón dos Contos un divertido espectáculo para todos los públicos que mezcla magia, humor, música y gastronomía. Ataviados como chefs, Félix Rodríguez y Fran Rei representarán al espectáculo «Saaabor!» dirigido por Avelino González y que recibió el Premio del Público en el Festiclown de 2018.

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A las 19.00 horas comenzará la ronda de firmas, con la presencia de Marta Robles y María Solar. Las dos autoras serán también las que protagonicen, a partir de las 20.30 horas, la última de las «Conversas ao Solpor». Con el título «Menú literario: a novela contemporánea como plato forte», hablarán sobre la narrativa actual, explorando los estilos, temas y desafíos que representa publicar hoy en día.

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