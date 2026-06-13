El BNG anuncia su abstención ante la aprobación provisional del PXOM y reclama una nueva exposición pública

Si todo marcha según lo previsto, la Corporación municipal de O Grove aprobará provisionalmente el lunes, por enésima vez, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una vez introducidas en el documento las correcciones señaladas por Costas del Estado.

Si el documento sale adelante, y todo parece indicar que así ocurrirá, será trasladado a la Xunta, que se encargará de darle aprobación definitiva y dotará a esta localidad arousana del ansiado documento urbanístico, después de prácticamente medio siglo de idas y venidas, promesas políticas, protestas ciudadanas y aprobaciones fallidas.

El alcalde, José Cacabelos Rico, confía plenamente en esa aprobación inicial, de ahí que vuelva a hablar de «momento histórico». Pero para ello va a depender de la oposición municipal, toda vez que el BNG anuncia su abstención y se necesitan 9 votos de 17 para sacar adelante el documento, pero el gobierno del PSOE solo tiene 8.

O Grove se echa a la calle contra el PXOM / MIGUEL MUÑIZ

El grupo municipal del BNG no solo anuncia esa abstención, sino que avanza que solicitará al pleno la apertura de un nuevo período de exposición pública del PXOM, pues considera que las modificaciones incorporadas en los últimos años alteran de forma significativa el planeamiento que fue sometido a revisión ciudadana en 2014.

El portavoz del BNG, Anselmo Noia, sostiene que los cambios aceptados por la Demarcación de Costas, junto con las modificaciones introducidas en materia patrimonial, de aplicación de la Ley de Costas y otros aspectos urbanísticos, justifican que la ciudadanía disponga de una nueva oportunidad para examinar el documento y presentar alegaciones.

Desde el BNG vuelven así a criticar la «falta de transparencia» del Concello durante la tramitación del documento. «Lejos de desmontar nuestros argumentos, Costas acaba de incorporar nuevas modificaciones que se suman a las ya existentes y que alteran sustancialmente el PXOM de 2014», afirma Noia.

Anselmo Noia, en el transcurso de un pleno. / Iñaki Abella

Según explica, el informe emitido por la Administración estatal introduce cambios relacionados con la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de paso, incluyendo caminos que anteriormente no figuraban recogidos.

A juicio del BNG, estas alteraciones pueden tener consecuencias directas sobre propiedades privadas, usos del suelo y expectativas urbanísticas de numerosos vecinos.

Noia asegura que estas modificaciones constituyen «una gota más» dentro de un conjunto mucho más amplio de cambios acumulados durante la tramitación del plan. En este sentido, recuerda que existen alrededor de 70 páginas de modificaciones vinculadas a la protección del patrimonio, con repercusiones directas sobre edificaciones y terrenos del municipio.

Una vista de O Grove. / M. Méndez

El portavoz destaca además que la última versión del PXOM contempla un incremento del 32 % en el número de elementos catalogados como patrimonio. Como consecuencia, también se amplían los entornos de protección asociados a dichos bienes, lo que podría suponer nuevas limitaciones para los propietarios a la hora de ejecutar obras, reformas o modificaciones en sus inmuebles.

Para el BNG, la apertura de un nuevo período de información pública no supondría un retraso significativo en la tramitación del documento y, en cambio, permitiría reforzar la transparencia y la participación ciudadana en un proceso de especial trascendencia para el futuro del municipio.

«La obligación del Concello es permitir a la vecindad la posibilidad de revisar y presentar alegaciones ante un plan que compromete el futuro urbanístico y social de nuestra villa», concluye Anselmo Noia.